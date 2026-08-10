بريطانيا وفرنسا تستعدان للجحيم .. إنذار برتقالي خوفا من موجة الحر الخامسة

تستعد المملكة المتحدة وفرنسا لموجة الحر الخامسة لهذا الموسم، مما يزيد من حدة موجة الطقس الحار الشديدة التي أدت مراراً وتكراراً إلى ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء أوروبا منذ شهر مايو.

تحذر هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية (ميتيو فرانس) من ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يقارب 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) ابتداءً من يوم الثلاثاء في جنوب شرق فرنسا، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وفي المملكة المتحدة، سيصدر تنبيه صحي برتقالي اللون بشأن موجة الحر في معظم أنحاء إنجلترا ابتداءً من يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 36 درجة مئوية (96.8 فهرنهايت) في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

في جميع أنحاء أوروبا، بدأت موجة الحر الشديدة في شهر مايو وساهمت في حرائق غابات كبيرة ، وجفاف مطول ، وتسجيل أرقام قياسية جديدة في درجات الحرارة على المستوى الوطني ، فضلاً عن آلاف الوفيات المتوقعة المرتبطة بالحرارة.

على الصعيد العالمي ، يُعد هذا العام حتى الآن ثالث أحرّ الأعوام، بعد عامي 2024 و2025، وفقًا لإحصاءات المناخ لكن لا يزال أمام عام 2026 متسع من الوقت للحاق بالركب.

وبفضل التأثير المزدوج لتسارع الاحتباس الحراري الناتج عن النشاط البشري وظاهرة النينيو الضخمة - وهي ظاهرة ارتفاع دوري في درجات الحرارة في أجزاء من المحيط الهادئ تؤدي إلى تباينات في درجات الحرارة حول العالم - تزداد احتمالية أن يصبح عام 2026 بحلول نهاية العام أحرّ عام مسجل على الإطلاق، بحسب ما أفاد به العلماء.

شهد الشهر الماضي أعلى متوسط ​​لدرجة حرارة سطح البحر تم تسجيله على الإطلاق لشهر يوليو عبر المحيطات خارج القطبية، أو المحيطات الخالية من الجليد البحري الموسمي، وفقًا لوكالة المناخ الأوروبية كوبرنيكوس.