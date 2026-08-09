قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة وقوع هزة أرضية اليوم في مصر.. رئيس قسم الزلازل بالبحوث الفلكية يحسم الجدل
هجوم حوثي دام على المخا.. 7 قتـ.لى وإصابة 30 والدفاعات اليمنية تسقط 11 مسيرة
تفاصيل جديدة في جريمة التجمع الخامس.. أعمار الضحايا وشهادة الجيران تكشف مفاجآت
زلزال جديد يتصدر السوشيال ميديا.. والبحوث الفلكية تنفي حدوثه
كم عدد ركعات سنة صلاة الظهر القبلية؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أحمد موسى يكشف تفاصيل قرارات حاسمة بشأن خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين
أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 10 أغسطس
موسكو تهاجم واشنطن: تصريحات أمريكا بشأن السلام في أوكرانيا تتناقض مع أفعالها
ملامح بريئة ونهاية مأساوية.. أول صور لضحايا جريمة التجمع الخامس
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
دعاء إزالة الهم والغم والحزن الشديد بعد صلاة الفجر من السنة النبوية.. ردده الآن
ماذا ستفعل واشنطن| أحمد موسى يفتح النار على نتنياهو: هل يهدم مشروع ترامب للسلام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوروبا تعمق شراكتها مع مصر وشمال إفريقيا لإنشاء ممر إقليمي للطاقة النظيفة

أوروبا تعمق شراكتها مع مصر وشمال إفريقيا لإنشاء ممر إقليمي للطاقة النظيفة
أوروبا تعمق شراكتها مع مصر وشمال إفريقيا لإنشاء ممر إقليمي للطاقة النظيفة
أ ش أ

 تعمل أوروبا على تعميق علاقاتها مع شمال إفريقيا لتطوير روابط أقوى للطاقة النظيفة بين المنطقتين، عبر إنشاء ممر إقليم يعزز التحول الأخضر.
وقد استثمر الاتحاد الأوروبي وعدة دول أوروبية في مصر والمغرب خلال السنوات الأخيرة لدعم تطوير الطاقة المتجددة في دول تتمتع بظروف مناخية مواتية لإنتاج الطاقة، ومن المتوقع خلال العقد المقبل أن تنشئ أوروبا وشمال إفريقيا ممرًا أقوى لتجارة الطاقة النظيفة، بما يساعد المنطقتين على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بحسب تحليل لمنصة "أويل برايس" الإخبارية المتخصصة في تتبع أسواق الطاقة.
وفي يونيو، تعهدت المفوضية الأوروبية بنحو 5.8 مليار دولار لمشروعات الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إطار مبادرة "تي ميد"، التي تأمل المفوضية أن توفر لشبكة الكهرباء الأوروبية طاقة نظيفة.
ويتمثل الهدف في نشر ألواح الطاقة الشمسية في الصحراء الكبرى، وتوربينات الرياح على طول السواحل الجنوبية والشرقية للبحر المتوسط، لإنتاج الطاقة النظيفة في مناطق تتمتع بظروف مناخية مثالية، وسيتم نقل الكهرباء المنتجة إلى شبكة الكهرباء الأوروبية عبر خطوط نقل عالية الجهد تمتد تحت سطح البحر.
وتعمل أجزاء كبيرة من أوروبا بالفعل على تسريع توسعة قدراتها المحلية في مجال الطاقة المتجددة، إلا أن الاستثمار في منطقة تتمتع بظروف مناخية أكثر ملاءمة قد يساعد الدول الأوروبية على التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري بوتيرة أسرع، لتحقيق أهدافها المتعلقة بالكهرباء والتزاماتها المناخية.
وتقدّر المفوضية الأوروبية أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتلك نحو 2300 جيجاوات من إمكانات الطاقة المتجددة، وهو ما يزيد على ضعف القدرة المركّبة الحالية للاتحاد الأوروبي، كما يمكن إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بتكلفة تقل بنسبة تتراوح بين 30% و40% عن تكلفتها في أوروبا.
وتأمل المفوضية أن يشجع التمويل الأوروبي على توفير تمويل خاص يصل إلى 29 مليار دولار بحلول عام 2035، لدعم نمو صناعة الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويشمل ذلك تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين وشبكات الكهرباء، إلا أن المفوضية الأوروبية تقدّر أن المنطقة ستحتاج إلى استثمارات تقارب 115 مليار دولار للاستفادة الكاملة من إمكاناتها في مجال الطاقة المتجددة.
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تدرك المزيد من الحكومات وبنوك التنمية ومطوري المشروعات والمستثمرين من القطاع الخاص قيمة الاستثمار في المنطقة، وفي الوقت نفسه، ستشجع المفوضية دول المنطقة على تبسيط إجراءات الحصول على التصاريح، وتحسين الوصول إلى شبكات الكهرباء، وتعزيز الأطر التنظيمية لتشجيع الاستثمار.
وشدد مفوض الطاقة والإسكان في المفوضية الأوروبية، دان يورجنسن، على ضرورة الاستثمار في الطاقة الخضراء في ظل التحديات الجيوسياسية المستمرة التي أدت إلى نقص الطاقة وارتفاع أسعار الوقود.
وقال يورجنسن: "ارتفعت فاتورة واردات الوقود الأحفوري للاتحاد الأوروبي بأكثر من 47 مليار يورو خلال الأيام الـ100 الماضية، لكن لم تتم إضافة جزيء واحد من الطاقة"، وأضاف: "يجب أن يستند أمن الطاقة لدينا إلى أنظمة طاقة تعتمد على الكهرباء والطاقة النظيفة، وشبكات حديثة، وزيادة الترابط".
ويعكس ذلك توجهًا أوسع نحو تنويع إنتاج الطاقة لتحسين أمن الطاقة في عدة مناطق من العالم، حيث تعتزم المفوضية الأوروبية أن تؤدي المبادرة إلى تطوير ما لا يقل عن 15 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة الجديدة بحلول عام 2035، فضلًا عن دعم توفير أكثر من 100 ألف وظيفة.
كما ستعمل المبادرة على تعميق العلاقات في مجال الطاقة بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة أن هذه ليست أول استثمارات أوروبا في الطاقة النظيفة بشمال إفريقيا، لكنها قد تكون الأكثر طموحًا.
ففي عام 2019، استثمر الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي 106.5 مليون يورو في تطوير مجمع نور ورزازات للطاقة الشمسية في المغرب، وهو محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 580 ميجاوات تقع على بُعد نحو 10 كيلو مترات شمال شرق مدينة ورزازات، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خفض انبعاثات الكربون بنحو 760 ألف طن سنويًا.
وفي يونيو، أعلن الاتحاد الأوروبي خططًا لتعميق علاقاته مع مصر من خلال توفير حزمة تمويل تصل إلى 794 مليون دولار لتحديث وتوسعة شبكة الكهرباء المصرية، وتتكون الحزمة من قرض بقيمة 690 مليون دولار من ذراع التنمية التابعة لبنك الاستثمار الأوروبي، "إي آي بي جلوبال"، ومنح تصل قيمتها إلى 104 ملايين دولار من المفوضية الأوروبية.
وفي الوقت نفسه، أطلقت ألمانيا مشروعًا بقيمة 30 مليار دولار يُعرف باسم "سيلا أتلانتيك" مع المغرب، لتطوير ما سيكون أطول رابط كهرباء بحري عابر للقارات في العالم، ويهدف المشروع إلى ربط المغرب وألمانيا عبر كابلين عاليي الجهد تحت سطح البحر، لتوفير ما يصل إلى 5% من الطلب السنوي على الكهرباء في ألمانيا، لكن المشروع تأخر بسبب خلافات حول الهيكل والضمانات.
وفي حال تطوير المشروع، ستمتد الكابلات لمسافة تقارب 4800 كيلو متر، وستنقل ما يصل إلى 15 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب إلى ألمانيا، وأنشئت شركة "سيلا أتلانتيك" الألمانية لإدارة المشروع، بعد انهيار مشروع مماثل مقترح لربط المغرب والمملكة المتحدة بالكهرباء المتجددة، كان يُعرف باسم "إكس لينكس"، في عام 2025.
وتعد مبادرة "تي ميد" التابعة للمفوضية الأوروبية أحدث وأكبر خطة لتوسيع قدرات الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتعزيز تجارة الطاقة النظيفة بين المنطقتين، ومن المتوقع أن تشجع المبادرة مستويات مرتفعة من الاستثمار الخاص في القطاع، وأن تدعم أهداف التنويع الأوسع نطاقًا، بما يعزز أمن الطاقة في أنحاء أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

شمال إفريقيا تطوير روابط أقوى للطاقة النظيفة إنشاء ممر إقليم يعزز التحول الأخضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

السيارة

كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة

المجني عليهما

الجثمان الرابع.. العثور على جثة الأب بعد إنهاء حياة زوجته وابنتيه بالتجمع

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

الزوج والزوجة

جريمة بشعة في التجمع الخامس..تفاصيل العثور على جثامين أسرة كاملة داخل سيارة مغطاة

تنسيق الجامعات 2026

رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

خالد الغندور

الأهلي يقترب من حسم صفقة أجنبية جديدة

خالد الغندور

خالد الغندور: لا يوجد أي عرض سعودي لـ أحمد فتوح

عبدلله السعيد

الغندور يكشف كواليس أزمة عبد الله السعيد مع الزمالك.. «عنده حق ومش عنده حق»

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد