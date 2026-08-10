بقوة 1.578 حصانًا.. بوجاتي تكشف الستار عن ديسترييه الجديدة

كشفت بوجاتي عن أحدث سياراتها الخاصة ديسترييه، في ظهور جديد يواصل توجه العلامة الفرنسية نحو تقديم طرازات ذات تصميمات شديدة الخصوصية وحضور مختلف عن السيارات التقليدية.

بوجاتي ديسترييه

ويمثل الظهور المقرر في أسبوع مونتيري للسيارات محطة مهمة في تقديم ديسترييه، بعدما كشفت بوجاتي عن ملامحها وتصميمها وأبرز أرقام محركها، وستحظى السيارة بأول ظهور عام في 13 أغسطس 2026.

بوجاتي ديسترييه

اسم مستوحى من فرس الحرب في العصور الوسطى

اختارت بوجاتي اسم ديسترييه للسيارة الجديدة، وهو اسم يرتبط بفرس الحرب الفاخر الذي كان يستخدمه الفرسان في العصور الوسطى، ولم يأت اختيار الاسم بمعزل عن طبيعة السيارة، إذ تحمل ديسترييه حضورًا بصريًا قويًا وتفاصيل تصميمية تمنحها شخصية مستقلة.

بوجاتي ديسترييه

وتعتمد ديسترييه على هيكل منخفض، إذ لا يتجاوز ارتفاعها 39.4 بوصة، وهو ما يمنح التصميم حضورًا قريبًا من السيارات الرياضية ذات الوضعية المنخفضة، وتحمل السيارة طلاءً خارجيًا حصريًا يحمل اسم سافاير سيليست، ليضيف عنصرًا بصريًا مميزًا إلى هيكلها، كما يظهر في الجزء الخلفي جناح مدمج، بينما تأتي المقدمة بتكوين أكثر حدة، مع تصميم إضاءة متعدد للمصابيح الأمامية وجنوط رياضية تكمل مظهر السيارة.

بوجاتي ديسترييه

محرك W16 بأربعة شواحن تيربو

تعتمد السيارة بوجاتي ديسترييه على محرك W16 بسعة 8.0 لتر، مدعوم بعدد أربعة شواحن تيربو، وتصل القوة الإجمالية للمنظومة الحركية إلى 1,578 حصانًا، بما يعادل 1,600 حصان وفق معيار القوة الأوروبي PS. ويضع هذا المحرك السيارة ضمن فئة محدودة من الطرازات التي تعتمد على محركات كبيرة متعددة الأسطوانات مع منظومة شحن رباعي، بما يمنح ديسترييه جانبًا ميكانيكيًا يتناسب مع طبيعة تصميمها الخاص.