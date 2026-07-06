بوجاتي ميسترال أسطورة السرعة الفرنسية.. بقدرات لا تصدق

تعد بوجاتي واحدة من أعرق شركات صناعة السيارات الرياضية الفاخرة في العالم، إذ تأسست عام 1909 على يد الإيطالي إيتوري بوجاتي في مدينة مولشيم الفرنسية، وارتبط اسمها منذ ذلك الوقت بإنتاج سيارات تجمع بين الأداء العالي والهندسة الدقيقة والتصميم المميز.

وقدمت الشركة على مدار أكثر من قرن، مجموعة من الطرازات التي تركت بصمة واضحة في عالم السيارات، من بينها فيرون وشيرون، قبل أن تواصل هذا التقدم من خلال طراز ميسترال، الذي يمثل أحد أبرز وأسرع إصدارات العلامة الفرنسية.

بوجاتي ميسترال

تصميم بوجاتي ميسترال

يبلغ طول السيارة بوجاتي ميسترال نحو 4,545 مم، بينما يصل عرضها إلى 2,037 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,213 مم، في حين ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,711 مم، مع جنوط رياضية، بين 20 و21 بوصة، بالإضافة إلى مصابيح حادة بتقنية LED، مع لمسات انسيابية تعزز من أداء السيارة والتعامل مع ديناميكية الهواء بشكل افضل.

بوجاتي ميسترال

محرك بوجاتي ميسترال

تعتمد ميسترال على محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين مع شاحن تيربو، ويأتي بتكوين W16 الشهير الذي ارتبط بعدد من أبرز سيارات بوجاتي خلال السنوات الماضية.

وتبلغ سعة المحرك 8.0 لتر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكون من 7 سرعات، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الأربع عبر نظام الدفع الكلي .AWD

بوجاتي ميسترال

قوة تتجاوز 1500 حصان وعزم هائل

تقدم بوجاتي ميسترال أرقامًا تعكس مكانتها ضمن فئة السيارات الخارقة، إذ يولد المحرك قوة تبلغ 1,578 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 1,600 نيوتن متر. وتوفر هذه المنظومة مستويات مرتفعة من الأداء والاستجابة، بما يسمح للسيارة بتقديم تجربة قيادة قوية.

أداء بوجاتي ميسترال الخارقة

تعكس أرقام الأداء القدرات التي تتمتع بها بوجاتي ميسترال، حيث تصل سرعتها القصوى إلى 420 كيلومترًا في الساعة، لتضع نفسها بين أسرع السيارات التي تحمل شعار الشركة الفرنسية.

بوجاتي ميسترال

كما تحتاج السيارة إلى 2.4 ثانية فقط للتسارع من الثبات حتى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يؤكد الإمكانات الكبيرة التي يوفرها محركها ومنظومة نقل الحركة والدفع الكلي.