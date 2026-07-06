بمدى 523 كلم.. تسلا تقدم MODLE YL الجديدة بهذا السعر

كشفت تسلا عن السيارة موديل YL الجديدة، لتضيف إصدارًا آخر إلى مجموعة سياراتها الكهربائية التي حققت انتشارًا واسعًا في العديد من الأسواق.

وتأتي السيارة ضمن عائلة موديل Y، مع عدد من التعديلات التي شملت الأبعاد الخارجية والتجهيزات الداخلية، إلى جانب الحفاظ على مفهوم تسلا القائم على تقديم سيارات كهربائية بتقنيات متطورة ومظهر عصري.

تسلا موديل YL

تسلا YL منظومة كهربائية مزدوجة

تعتمد تسلا موديل YL على منظومة دفع كهربائية تتكون من محركين كهربائيين يعملان معًا عبر نظام دفع كلي للعجلات، وتستطيع السيارة قطع مسافة تصل إلى 523 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، كما تدعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 250 كيلوواط، بما يسمح بإضافة مدى يبلغ نحو 264 كيلومترًا خلال 15 دقيقة فقط عند استخدام محطات الشحن السريع.

تسلا YL وأرقام الأداء

تعكس منظومة الدفع الكهربائية مستوى الأداء الذي توفره موديل YL، حيث تنطلق السيارة من الثبات إلى سرعة 97 كيلومترًا في الساعة خلال 4.4 ثانية.

تسلا موديل YL

زيادة الأبعاد ومقصورة أكبر

شهدت السيارة تعديلات على أبعادها الخارجية مقارنة بالإصدارات الأخرى من موديل Y، إذ ترتكز على قاعدة عجلات يبلغ طولها 3.04 متر، بينما ارتفع الطول الإجمالي إلى 4.968 متر بزيادة تبلغ 17.5 سنتيمترًا، كما ارتفع السقف بمقدار 4.3 سنتيمترًا ليصل ارتفاع السيارة إلى 1.669 متر، وتصل السعة التخزينية القصوى إلى 2520 لترًا، مع مقصورة تتسع إلى 6 مقاعد.

تسلا موديل YL

وحصلت موديل YL على عدد من التغييرات في التصميم الخارجي، حيث تتوفر بعجلات قياس 19 أو 20 بوصة، مع باب خلفي أكبر ونوافذ ذات مساحة أوسع مقارنة بالطراز السابق، كما يظهر الجناح الخلفي بتصميم أكثر وضوحًا، إلى جانب خطوط خارجية تمنح السيارة مظهرًا أكثر حدة، مع الحفاظ على الهوية التصميمية التي تشتهر بها سيارات تسلا.

تجهيزات تسلا YL

تضم المقصورة مقاعد تعمل بالتحكم الكهربائي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة وسطية قياس 40.6 سنتيمتر لإدارة أنظمة السيارة ووظائف الترفيه، بالإضافة إلى شاشة مخصصة للركاب في الخلف بقياس 20.3 سنتيمتر، ويعتمد النظام الصوتي على 19 سماعة.

تسلا موديل YL

وتأتي موديل YL بمجموعة من تجهيزات السلامة وأنظمة دعم السائق، حيث تضم نظام مراقبة النقطة العمياء، وكاميرات أمامية تساعد على مراقبة الطريق، إلى جانب تقنيات القيادة الذاتية التي توفرها تسلا، بالإضافة إلى منظومة من الوسائد الهوائية المصممة لتعزيز حماية الركاب في حالات الاصطدام.

سعر تسلا موديل YL الجديدة عالميًا

يبدأ سعر تسلا موديل YL الجديدة من 61,990 دولارًا أمريكيًا.