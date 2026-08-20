بالأبيض.. إيمان العاصي تثير الجدل في إطلالة جريئة

شاركت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



تفاصيل إطلالة إيمان العاصي..

وظهرت إيمان ، باطلالة ملفتة مرتدية قميص مكشوف البطن باللون الابيض كشف عن أناقتها وقوامها الممشوق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

وكشفت الفنانة إيمان العاصي ، عن موقفها من فكرة الزواج مرة أخرى، مؤكدة أنها لا تفكر حاليًا في خوض هذه التجربة من جديد.

وقالت إيمان العاصي، خلال تصريحات تليفزيونية، إن فكرة الزواج باتت تبدو لها غريبة، موضحة: «فكرة الجواز دي غريبة، إني أكتب عقد وأمضي عليه بكامل قوايا العقلية وأسلم نفسي لإنسان وهو يسلم نفسه ليا، دي قصة تخوف».