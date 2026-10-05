قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 أكتوبر مش إجازة.. موعد ترحيل العطلة للحكومة والقطاع الخاص والبنوك
الأربعاء أول اجتماع للجنة دراسة اعتراض الرئيس على المادة 25 بمشروع قانون جامعة كيان
بسبب أتعاب المحامي.. تأجيل دعوى ضد محمد صلاح لصالح محامٍ لجلسة 18 أكتوبر
مدرسة غير متوقعة.. اتحاد الكرة يعلن عن حكم قمة الزمالك والأهلي في الدوري
محطات مونوريل غرب النيل.. 8 محطات تبدأ التشغيل التجريبي خلال أيام
وزير الداخلية الأسبق: الإخوان كانوا وراء أحداث مباراة الأهلي والمصري في بورسعيد
قمة أوربية نارية بين فرنسا وبلجيكا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
إدراج الدكتورة هبة سعودي بجامعة الأزهر ضمن أفضل علماء العالم في مجال المواد النووية والآثار الإشعاعية
الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لـ 2025: أفريقيا قادرة على تعزيز إنتاجيتها بفضل الذكاء الاصطناعي
عمرها 107 أعوام.. أهالي شبين القناطر يشيعون جثمان أكبر معمرة
السفير الصومالي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من الشحنات إلى المصانع.. «الزراعة» تحاصر مخاطر الأعلاف برقابة معملية وتفتيش مفاجئ خلال سبتمبر

الزراعة
الزراعة
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، التابع لمركز البحوث الزراعية، في تنفيذ دوره الرقابي والمعملي والعلمي خلال شهر سبتمبر، من خلال تكثيف أعمال الفحص والتحليل للأعلاف وخاماتها، ومتابعة مصانع الأعلاف والشحنات الواردة وطلبات التسجيل، فضلًا عن دعم البحث العلمي والتدريب ورفع كفاءة الكوادر الفنية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور محمد الشربيني، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، إن المركز نفذ خلال سبتمبر حزمة مكثفة من الأنشطة الرقابية والمعملية، حيث استقبل قسم الأفراد 759 عينة، بإجمالي 3318 تحليلًا معمليًا، إلى جانب استقبال 686 عينة رقابية من مصانع الأعلاف الخاضعة للمرور المفاجئ، شملت أعلاف الدواجن والأسماك والأرانب والحمام والمواشي والمجترات.

وأضاف «الشربيني» أن المركز واصل أعمال فحص شحنات إضافات الأعلاف وخاماتها، حيث بلغ إجمالي الشحنات التي تم فحصها 576 شحنة، فضلًا عن استقبال 795 طلب تسجيل للأعلاف المحلية والمستوردة، منها 380 طلبًا للأعلاف المستوردة و415 طلبًا للأعلاف المحلية.

وأوضح مدير المركز أنه تم خلال الشهر فحص 444 شحنة أسمدة، إلى جانب تسجيل 378 مركبًا، وإصدار 613 شهادة تسجيل أسمدة، منها 377 شهادة تسجيل لأسمدة محلية و236 شهادة تسجيل لأسمدة مستوردة.

وأشار الشربيني إلى أنه تم سحب وإصدار شهادات مطابقة لـ53 شحنة تصدير، فضلًا عن تنفيذ 127 تجربة تشغيل بإجمالي 363 عينة لخطوط إنتاج جديدة بمصانع الأعلاف، واستكمال إجراءات التراخيص بالتنسيق مع قطاع الإنتاج الحيواني.

ونفذ المركز 6 لجان تفتيش للمرور المفاجئ على مصانع الأعلاف بالمحافظات، شملت المرور والتفتيش على 8 مصانع وسحب 30 عينة لإجراء التحاليل اللازمة، إلى جانب استقبال 6 عينات مضبوطات محولة عن طريق النيابة العامة.

واستقبلت فروع المركز 547 عينة، بواقع 413 عينة بفرع أبيس، و55 عينة بفرع أسيوط، و79 عينة بفرع دمياط، وذلك في إطار استمرار الفروع في أداء مهامها المتعلقة باستقبال وفحص وتحليل عينات الأعلاف وعينات الأفراد.

ونفذ المركز تدريبًا عمليًا للعاملين بمعمل السموم الفطرية على استخدام أحد الأجهزة الحديثة المتخصصة في تقدير وتحليل السموم الفطرية.

وواصل المركز التعاون العلمي والأكاديمي من خلال المهمة العلمية بجامعة Jiangsu University بالصين، والمشاركة في عدد من الفعاليات والورش العلمية، إلى جانب المشاركة في أعمال لجنة أخلاقيات استخدام الحيوان في البحث العلمي، واختتام التدريب الصيفي لطلاب كلية علوم التغذية بجامعة العاصمة، إلى جانب استقبال مجموعات من طلاب جامعتي الأزهر والقاهرة للتدريب بمعمل السوائل البيولوجية.

وأكدت وزارة الزراعة أن هذه الأنشطة تعكس استمرار الدور الرقابي والمعملي والعلمي للمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، في دعم قطاع الأعلاف والإنتاج الحيواني، وتعزيز منظومة الفحص والتحليل والتسجيل، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر الفنية والبحثية ودعم التعاون العلمي والتدريب.

الزراعة وزارة الزراعة البحوث الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

محمد هاني

كواليس مفاوضات محمد هاني مع بيراميدز

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

منتخب مصر

عاوز تقول حاجة؟.. كواليس أزمة محمد صلاح وحسام حسن في المنتخب

حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ماذا حدث بين حسام حسن وحمزة عبد الكريم بعد ودية مصر وجنوب أفريقيا؟

حسام حسن

علاء ميهوب يهاجم حسام حسن: أنت مدير فني فقط

ترامب

مخطط ترامب الخطير وخبايا الاجتماع السري.. قصف إيران بقوة رهيبة ونشر قوات برية

ترشيحاتنا

الدولار

تجاوز الـ52.50 ..الدولار يواصل الصعود اليوم

أمين "الاتحاد العربي للتأمين

أمين الاتحاد العربي للتأمين: نستهدف وصول الأقساط لـ3% من حجم الناتج القومي بالمنطقة

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية تعزز شفافية وثائق التأمين المرتبطة بالاستثمار في الذهب

بالصور

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا تسبب القيء والإسهال

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال

لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير لها

لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

أضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد