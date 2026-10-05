من الشحنات إلى المصانع.. «الزراعة» تحاصر مخاطر الأعلاف برقابة معملية وتفتيش مفاجئ خلال سبتمبر

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، التابع لمركز البحوث الزراعية، في تنفيذ دوره الرقابي والمعملي والعلمي خلال شهر سبتمبر، من خلال تكثيف أعمال الفحص والتحليل للأعلاف وخاماتها، ومتابعة مصانع الأعلاف والشحنات الواردة وطلبات التسجيل، فضلًا عن دعم البحث العلمي والتدريب ورفع كفاءة الكوادر الفنية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور محمد الشربيني، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، إن المركز نفذ خلال سبتمبر حزمة مكثفة من الأنشطة الرقابية والمعملية، حيث استقبل قسم الأفراد 759 عينة، بإجمالي 3318 تحليلًا معمليًا، إلى جانب استقبال 686 عينة رقابية من مصانع الأعلاف الخاضعة للمرور المفاجئ، شملت أعلاف الدواجن والأسماك والأرانب والحمام والمواشي والمجترات.

وأضاف «الشربيني» أن المركز واصل أعمال فحص شحنات إضافات الأعلاف وخاماتها، حيث بلغ إجمالي الشحنات التي تم فحصها 576 شحنة، فضلًا عن استقبال 795 طلب تسجيل للأعلاف المحلية والمستوردة، منها 380 طلبًا للأعلاف المستوردة و415 طلبًا للأعلاف المحلية.

وأوضح مدير المركز أنه تم خلال الشهر فحص 444 شحنة أسمدة، إلى جانب تسجيل 378 مركبًا، وإصدار 613 شهادة تسجيل أسمدة، منها 377 شهادة تسجيل لأسمدة محلية و236 شهادة تسجيل لأسمدة مستوردة.

وأشار الشربيني إلى أنه تم سحب وإصدار شهادات مطابقة لـ53 شحنة تصدير، فضلًا عن تنفيذ 127 تجربة تشغيل بإجمالي 363 عينة لخطوط إنتاج جديدة بمصانع الأعلاف، واستكمال إجراءات التراخيص بالتنسيق مع قطاع الإنتاج الحيواني.

ونفذ المركز 6 لجان تفتيش للمرور المفاجئ على مصانع الأعلاف بالمحافظات، شملت المرور والتفتيش على 8 مصانع وسحب 30 عينة لإجراء التحاليل اللازمة، إلى جانب استقبال 6 عينات مضبوطات محولة عن طريق النيابة العامة.

واستقبلت فروع المركز 547 عينة، بواقع 413 عينة بفرع أبيس، و55 عينة بفرع أسيوط، و79 عينة بفرع دمياط، وذلك في إطار استمرار الفروع في أداء مهامها المتعلقة باستقبال وفحص وتحليل عينات الأعلاف وعينات الأفراد.

ونفذ المركز تدريبًا عمليًا للعاملين بمعمل السموم الفطرية على استخدام أحد الأجهزة الحديثة المتخصصة في تقدير وتحليل السموم الفطرية.

وواصل المركز التعاون العلمي والأكاديمي من خلال المهمة العلمية بجامعة Jiangsu University بالصين، والمشاركة في عدد من الفعاليات والورش العلمية، إلى جانب المشاركة في أعمال لجنة أخلاقيات استخدام الحيوان في البحث العلمي، واختتام التدريب الصيفي لطلاب كلية علوم التغذية بجامعة العاصمة، إلى جانب استقبال مجموعات من طلاب جامعتي الأزهر والقاهرة للتدريب بمعمل السوائل البيولوجية.

وأكدت وزارة الزراعة أن هذه الأنشطة تعكس استمرار الدور الرقابي والمعملي والعلمي للمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، في دعم قطاع الأعلاف والإنتاج الحيواني، وتعزيز منظومة الفحص والتحليل والتسجيل، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر الفنية والبحثية ودعم التعاون العلمي والتدريب.