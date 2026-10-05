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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الزراعة يتوجه إلى مدريد للمشاركة في افتتاح معرض «فروت أتراكشن 2026» بمشاركة مصرية واسعة

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

غادر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القاهرة متوجهًا إلى العاصمة الإسبانية مدريد، للمشاركة في افتتاح فعاليات معرض "فروت أتراكشن 2026" (Fruit Attraction)، والذي تُقام أعماله خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من كبار المصدرين والمستوردين وسلاسل التجزئة الدولية.

بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتسهيل حركة التجارة الزراعية

وتأتي زيارة الوزير بناءً على دعوة من نظيره الإسباني، وزير الزراعة والصيد البحري والأغذية "لويس بلاناس"، للمشاركة في مراسم افتتاح المعرض، وعقد لقاءات ثنائية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتسهيل حركة التجارة الزراعية بين البلدين.


وأضاف وزير الزراعة، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتطبيق أعلى معايير الجودة والتتبع في كافة المراحل الإنتاجية والتصديرية، وهو ما أثمر عن الثقة المتزايدة التي تحظى بها حاصلاتنا في الأسواق الأوروبية والعالمية، مؤكدًا استمرار تقديم كافة أوجه الدعم  للمزارعين والمصدرين لتعزيز التنافسية وتذليل أي عقبات أمام نمو الصادرات الزراعية.


وأكد فاروق، أن المشاركة المصرية في هذا المحفل العالمي تأتي لتأكيد مكانة المنتجات الزراعية الوطنية بالأسواق الدولية؛ حيث يُعد المعرض منصة استراتيجية لقطاع الصادرات المصرية لتزامنه مع الاستعداد لبدء الموسم التصديري الجديد، مما يتيح للشركات فرصة مباشرة للتعاقد وإبرام البرامج التصديرية وتوسيع قاعدة عملائها.


وأوضح أن الدورة الحالية تشهد حضورًا مصريًا قويًا بمشاركة عدد من الشركات المصرية العاملة في قطاع تصدير الحاصلات الزراعية، تسعى لاستثمار الزخم الإقليمي والدولي للمعرض، لزيادة فرص الترويج للصادرات الزراعية المصرية، لافتا إلى أن التواجد المصري يستهدف فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، والاطلاع على أحدث تطورات سلاسل الإمداد والمنافسة الدولية، بما يدعم خطة الدولة لزيادة حصيلة الصادرات الزراعية وتعزيز تنافسيتها عالميًا. 
 

وزير الزراعة مدريد فروت أتراكشن 2026 سلاسل التجزئة الدولية معايير الجودة

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