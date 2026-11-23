أجرى الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج، اليوم الاثنين، تعديلا وزاريا شمل عددا من المناصب الرئيسية، أبرزها ترشيح أول امرأة لتولي رئاسة جهاز المخابرات الوطنية، إلى جانب اختيار وزيرين جديدين للخارجية والوحدة، في خطوة تأتي وسط دعوات لتعزيز إدارة التحالف الأمني مع الولايات المتحدة وتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن لي رشح وزيرة العدل السابقة كانج كم-شيل لتولي منصب مديرة جهاز المخابرات الوطنية، لتصبح، حال إقرار ترشيحها، أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد.

كما اختار الرئيس الدبلوماسي المخضرم ونائب مستشار الأمن القومي الحالي ليم وونج-سون وزيرا جديدا للخارجية، فيما رشح النائب البرلماني السابق هونج إيك-بيو لتولي حقيبة الوحدة، المسؤولة عن إدارة العلاقات مع كوريا الشمالية.

ومن المنتظر أن يواجه المرشحون الثلاثة تحديات تتعلق بإدارة التحالف الاستراتيجي بين سول وواشنطن، الحليف الأمني الرئيسي لكوريا الجنوبية، إلى جانب التعامل مع العلاقات المتوترة مع بيونج يانج، التي تمتلك أسلحة نووية، في ظل استمرار التوترات بين الكوريتين.

وفي هذا السياق، قال كبير موظفي البيت الأزرق الرئاسي، ليم كوانج-هيون، إن التوجهات الرئيسية لسياسة سول تجاه الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لن تشهد تغييرا، رغم التعديلات التي طالت المناصب القيادية المعنية بالملفين.

وبحسب التقرير، يتعين على المرشحين للمناصب الجديدة المثول أمام البرلمان لجلسات استماع تتعلق بترشيحاتهم، غير أنهم لا يحتاجون إلى تصويت برلماني للمصادقة على تعيينهم.

وتتمتع كانج كم-شيل بخبرة سياسية وقانونية سابقة، إذ شغلت منصب وزيرة العدل خلال عامي 2003 و2004 في عهد الرئيس الليبرالي الأسبق روه مو-هيون، وكانت أول امرأة تتولى هذه الحقيبة في كوريا الجنوبية. كما قادت جهود الإصلاح المتعلقة بهيئة الادعاء العام، التي تتمتع بنفوذ كبير داخل مؤسسات الدولة.

وشمل التعديل الوزاري أيضا ترشيح وزيرين جديدين لحقيبتي الثقافة والداخلية والأمن، في إطار إعادة تشكيل عدد من المواقع الحكومية الرئيسية.

ويأتي هذا التعديل في وقت تواجه فيه كوريا الجنوبية تحديات أمنية ودبلوماسية متشابكة، في مقدمتها الحفاظ على شراكتها الدفاعية مع الولايات المتحدة، والتعامل مع البرنامج النووي لكوريا الشمالية، فضلا عن البحث عن سبل لاحتواء التوترات في شبه الجزيرة الكورية.