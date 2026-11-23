كشف حمادة صدقي، مدرب منتخب مصر الأولمبي، عن رغبته في ضم محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، إلى صفوف المنتخب الأولمبي حال التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

محمد صلاح

وقال حمادة صدقي، خلال تصريحاته عبر برنامج «في السنتر»، إنه سيطلب بنسبة كبيرة ضم محمد صلاح لقائمة المنتخب في حالة التأهل إلى الأولمبياد، مشيرًا إلى أنه سيحاول إقناعه بالمشاركة والانضمام إلى الفريق.

وتأتي تصريحات صدقي في إطار الحديث عن تدعيم المنتخب الأولمبي بالعناصر صاحبة الخبرات، حيث تمثل إمكانية مشاركة محمد صلاح أحد الخيارات المطروحة حال نجاح المنتخب في حجز بطاقة التأهل إلى الأولمبياد.