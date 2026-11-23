شارك وزير العمل حسن رداد، في أعمال «ندوة التشغيل الوطني وسوق العمل: مستقبل العمل في مصر.. مواجهة التحديات وبناء الفرص»، والتي استضافتها قاعة معتز الألفي بالحرم الجامعي للجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة نخبة من صناع السياسات والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص ، ود.فريدريك لابير مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة .

وجاءت مشاركة وزير العمل كمتحدث رئيسي في الجلسة الختامية للندوة، والتي انعقدت بعنوان «من التشخيص إلى العمل: خارطة طريق وطنية لمستقبل العمل»، وأدارتها الدكتورة هالة السعيد، مستشار الجامعة الأمريكية، بمشاركة الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة غادة عبد الباري، ممثلة وزارة التعليم العالي، والدكتور شريف كامل، عميد كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال.

وأشار الوزير إلى إن التحولات العالمية المتسارعة، من رقمنة وذكاء اصطناعي واقتصاد أخضر، تفرض علينا التحرك برؤية استباقية وتكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية لتأهيل رأس المال البشري المصري لوظائف المستقبل. ونحن في وزارة العمل نضع على رأس أولوياتنا مواءمة منظومة التدريب المهني مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وفتح آفاق أوسع لتمكين المرأة والشباب، بما يضمن توفير فرص عمل لائقة ومستدامة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة وتدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.»

وتناولت الندوة على مدار جلساتها أبرز التحولات المتسارعة التي تعيد رسم ملامح سوق العمل عالمياً ومحلياً، وفي مقدمتها التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر. كما ناقشت التحديات الهيكلية التي تواجه سوق العمل المصري، وعلى رأسها سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، ودمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي، وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، تمهيداً لإعداد حزمة من التوصيات العملية ومقترح إنشاء مرصد وطني لمعلومات سوق العمل لرصد المهارات المطلوبة بشكل لحظي.