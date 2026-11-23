تقدمت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن استمرار أزمة احتجاز سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة بالموانئ المصرية وما ترتب عليها من أضرار مادية وإنسانية جسيمة مطالبة بتدخل حكومي عاجل لإنهاء معاناة آلاف المواطنين المتضررين.

وأكدت النائبة هند حازم في طلب الإحاطة أن استمرار تعطيل إجراءات الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة لفترات طويلة في ظل تعدد الإجراءات والاشتراطات وتداخل اختصاصات الجهات الحكومية تسبب في أعباء مالية متزايدة على المستحقين نتيجة رسوم الأرضيات والتخزين والغرامات فضلًا عن تجميد أموالهم وتعطل مصالحهم.

وأوضحت أن السيارة بالنسبة للكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة ليست رفاهية وإنما وسيلة أساسية لتيسير التنقل وتحقيق الاستقلالية والاندماج المجتمعي مشددة على ضرورة ألا تؤدي جهود الدولة في إحكام الرقابة على منظومة استيراد السيارات ومواجهة حالات التحايل إلى الإضرار بالمستحقين الحقيقيين أو تحميلهم تبعات التعطيل الإداري.

وطالبت النائبة هند حازم حبيب الحكومة بوضع آلية عاجلة وموحدة لفحص جميع السيارات المحتجزة بالموانئ وتصنيف الحالات وفقًا لموقفها القانوني والمستندات المقدمة مع سرعة الإفراج عن السيارات المستوفاة للشروط القانونية إلى جانب إعلان موقف واضح من السيارات التي تم استيرادها أو التعاقد عليها أو بدء إجراءات شحنها قبل صدور الضوابط والتعديلات الجديدة.

كما دعت إلى إعادة النظر في رسوم الأرضيات والتخزين والغرامات المترتبة على فترات الفحص والتعطيل الإداري التي لا دخل للمواطنين فيها والعمل على إعفاء المتضررين من تلك الأعباء مع تحديد جدول زمني ملزم للجهات المعنية للانتهاء من فحص الملفات واتخاذ القرارات بشأنها.

وشددت النائبة على أهمية تشكيل لجنة حكومية مشتركة تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء تضم ممثلين عن وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والصحة ومصلحة الجمارك والمجالس الطبية المتخصصة والجهات المعنية تتولى حصر السيارات المحتجزة وفحص الحالات المتضررة ووضع حلول عادلة لكل حالة مع إعلان نتائج أعمالها بشفافية.

واختتمت هند حازم حبيب طلب الإحاطة بالتأكيد على أن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل والاستقلالية والحياة الكريمة حق أصيل مطالبة بتحقيق التوازن بين حماية المال العام ومواجهة المخالفات من جهة وضمان حقوق المستحقين الحقيقيين وعدم تحميلهم أعباء مالية وإدارية تفوق قدرتهم من جهة أخرى مع وضع ضمانات واضحة لمنع تكرار الأزمة مستقبلًا.