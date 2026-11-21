تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ضعف التغطية البيطرية ونقص خدمات التحصين في التجمعات الحيوانية الصغيرة والقرى والمناطق النائية بمحافظة البحيرة، ومدى كفاية الوحدات البيطرية من حيث الانتشار الجغرافي والأطباء البيطريين والأمصال واللقاحات اللازمة لحماية الثروة الحيوانية.

وأكد " زين الدين " ، أن الثروة الحيوانية تمثل أحد أهم مصادر الدخل والمعيشة لآلاف الأسر الريفية، وأن صغار المربين يحتاجون إلى منظومة بيطرية قريبة منهم، تضمن سرعة تقديم الخدمة والتدخل الوقائي والعلاجي، بدلاً من تحمل أعباء الانتقال لمسافات طويلة أو انتظار وصول الحملات البيطرية في توقيتات قد لا تتناسب مع طبيعة الحالات المرضية.

وشدد أن خطورة المشكلة لا تتوقف عند احتمالات انتشار الأمراض الحيوانية، وإنما تمتد إلى خسائر اقتصادية مباشرة يتحملها المربون، فضلاً عن تأثيرها على حجم المعروض من اللحوم والألبان، وارتفاع تكلفة التربية والإنتاج، بما يستدعي مراجعة كفاءة منظومة الخدمات البيطرية، خاصة في التجمعات الصغيرة التي لا تحظى بالاهتمام الكافي مقارنة بالمزارع والتجمعات الكبيرة.

وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً: ما النسبة الحقيقية للتغطية بالتحصينات الدورية في التجمعات الحيوانية بمحافظة البحيرة؟ وهل تمتلك الحكومة قاعدة بيانات دقيقة بأعداد الحيوانات والمربين والمناطق الأكثر احتياجاً؟ وكيف يمكن الحديث عن حماية الثروة الحيوانية بينما تعاني بعض المناطق من نقص الأطباء البيطريين والأمصال واللقاحات؟ وما خطة سد هذا العجز؟، وأين خطة الاستجابة السريعة للأمراض الحيوانية والأوبئة المحتملة، وما آليات التدخل الفوري عند ظهور بؤر إصابة في القرى والتجمعات البعيدة؟، ولماذا لا تصل الخدمات البيطرية إلى صغار المربين بصورة منتظمة، من خلال فرق بيطرية متنقلة وجداول تحصين معلنة تغطي النجوع والعزب والمناطق النائية؟

وطالب " زين الدين " ، بإجراء حصر شامل للاحتياجات البيطرية بالمحافظة، ومراجعة توزيع الوحدات والأطباء، وتوفير مخزون استراتيجي من الأمصال واللقاحات، وإطلاق فرق بيطرية متنقلة تصل إلى المربين في أماكنهم، مع إنشاء آلية لتلقي البلاغات ومتابعة الحالات المرضية والاستجابة لها سريعاً.

وأكد أن حماية الثروة الحيوانية تبدأ من الوصول إلى المربي الصغير قبل وقوع المرض، وأن الوقاية والتحصين المنتظمين أقل تكلفة بكثير من مواجهة الخسائر بعد انتشار الأوبئة، مشدداً على أن الخدمات البيطرية يجب أن تكون حقاً متاحاً لكل مربي في كل قرية ونجع بمحافظة البحيرة.