دخل صاروخان روسيان مشتبه بهما وطائرة مسيرة تعمل بمحرك نفاث، المجال الجوي البولندي يوم الجمعة، بالقرب من مناورة عسكرية يشارك فيها آلاف الجنود الأوروبيين استعداداً لمهمة محتملة لما بعد الحرب في أوكرانيا، وهو توغل اعتبره المسؤولون البولنديون والأوروبيون الآخرون بمثابة تحذير من الكرملين ضد المناورة.

وارسو: لم يكن حدثاً عرضياً

قال وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، إن اثنين من الأجسام يُعتقد أنهما صاروخان، والثالث طائرة مسيرة نفاثة.

وأفادت السلطات أن هذه الأجسام سقطت على بُعد عشرات الكيلومترات من ميدان التدريب العسكري "نوفا ديبا" في جنوب شرق بولندا، حيث جرت المناورة.

وقال كوسينياك-كاميش يوم الجمعة في مؤتمر صحفي خلال التدريبات: "لم يكن هذا حدثاً عرضياً. لقد تم تنسيقه بشكل وثيق مع استعراض قوتنا اليوم".

وأكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن انتهاك المجال الجوي كان على الأرجح استفزازاً متعمداً تم توقيته ليتزامن مع التدريب، وهو تقييم ردده وزيرا الدفاع البريطاني والفرنسي اللذان حضرا التدريبات العسكرية في نوفا ديبا.

وقال وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينج لوكالة أسوشيتدبرس في نوفا ديبا: "إن النقطة الأساسية التي ثبتت بين عشية وضحاها هي أنه يجب الحكم على بوتين بناءً على أفعاله لا على أقواله. هذا رجل قال إنه لن يغزو أوكرانيا قبل أيام فقط من غزوه لها".

تحركات أمريكية لطمأنة الأوروبيين

يوم الخميس، صرّح المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر بأنه يعتقد أن روسيا "مطمئنة" لضمانات أمنية مماثلة لضمانات حلف شمال الأطلسي (الناتو) لأوكرانيا ما بعد الحرب.

وكان هو وزميله المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في برلين لطمأنة القادة الأوروبيين بشأن مناقشات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو خمس سنوات، وذلك خلال محادثاته الثلاثية التاريخية التي أجراها يوم الخميس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في الصين.

ما هي القوة متعددة الجنسيات؟

بقيادة فرنسا والمملكة المتحدة، تعد القوة متعددة الجنسيات مبادرة عسكرية غير تابعة لحلف الناتو لما يسمى بتحالف الراغبين، وهو مجموعة سياسية أوسع تضم 37 دولة تدعم أوكرانيا.

ويهدف التمرين الذي استمر لمدة أسبوعين، والذي بدأ في 9 نوفمبر، إلى التحقق لأول مرة من قدرة هذا التحالف على الانتشار في أوكرانيا بمجرد انتهاء الحرب والمساعدة في استقرار البلاد وإعادة بناء جيشها، ويهدف ذلك إلى اختبار خطط الانتشار وإرسال رسالة إلى روسيا وإدارة ترامب مفادها أن الدول الأوروبية تكثف جهودها العسكرية.

ويشارك في التمرين نحو 2800 فرد من بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا وليتوانيا وهولندا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، بينما تقدم بولندا الدعم اللوجستي. وتشارك تركيا عن بُعد من إسطنبول.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس إنه تم نشر 1100 جندي من فرنسا، وأضاف: "لدينا عمليات برية وجوية وبحرية، وعشرات الدول النشطة في هذا التحالف".

تمرين "كواليسيا".. قوة دفاعية

ويأتي هذا التمرين في بولندا بعد 12 شهراً من التخطيط من قبل القوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا، أو MNF-U، حسبما صرح العميد البريطاني كامبل كلوز، نائب قائد العمليات في الفرقة الأولى بالجيش الفرنسي، وتتولى هذه الفرقة مسؤولية الجزء البري من تمرين "كواليسيا" في بولندا.

وقال كلوز يوم الاثنين في نوفا ديبا: “هذا تمرين انتشار. نحن قوة دفاعية”، مشيدا بتعامل بولندا مع الخدمات اللوجستية لنقل آلاف المركبات والأفراد ومعداتهم من أجل التدريب.

وقال الفريق توم بيتمان، قائد القوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا، إنه في حال نشر هذه القوة بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، فإنها ستساعد في إعادة بناء القوات المسلحة الأوكرانية، وتوفير الطمأنينة اللازمة لفتح المجال الجوي للبلاد، والمساعدة في إزالة الألغام في البحر الأسود. ولن تضطلع هذه القوة بمهام حفظ السلام أو مراقبة السلام.

تدريب على مواجهة المسيّرات واختبار معدات جديدة

وقالت الحكومة البولندية إن قوات التحالف وصلت إلى بولندا عن طريق البحر والجو والبر، قبل أن تسافر بالسكك الحديدية والطرق البرية إلى موقع التدريب نوفا ديبا.

وأجروا تدريبات على نقل الأفراد والمعدات، بالإضافة إلى تمارين القيادة والسيطرة المشتركة، وقاموا بقيادة طائرات مقاتلة وطائرة تزويد بالوقود جواً، كما قاموا بتشغيل طائرات استطلاع بدون طيار، وتدربوا على الاستجابة لهجمات الطائرات بدون طيار، وتدربوا على حرب الخنادق.

ضمانات أمنية بديلة للمادة 5

وكانت الفكرة الأولية لتحالف الراغبين هي تزويد أوكرانيا بضمانات أمنية مماثلة للمادة 5 من حلف الناتو، وفي غياب التزام من الناتو للقيام بهذه الوظيفة، قررت فرنسا والمملكة المتحدة المضي قدماً في خطط اقتراح أوروبي منفصل للدول المستعدة لتقديم المساعدة لأوكرانيا إذا لزم الأمر.

وفي العام الماضي، قال بوتين إن أي قوات أجنبية داخل أوكرانيا ستعتبر "أهدافاً مشروعة".

وقال إد أرنولد، وهو زميل مشارك كبير في مركز الأبحاث العسكرية RUSI في لندن، إن القوات متعددة الجنسيات قد يكون لها وظيفة دفاعية بحتة، لكنها ستظل بحاجة إلى أن تكون "قوة قتالية لحماية قواتها".