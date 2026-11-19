تقدم النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى البرلمان بشأن قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مطالبة أهالي مجلس قرية النبيرة بقيمة الأراضي المقامة عليها منازلهم داخل القرى، وتحرير محاضر تبديد ضدهم، رغم صدور عقود تمليك لهذه الأراضي.

ويستهدف طلب الإحاطة الوقوف على أسباب مطالبة المواطنين بسداد مبالغ مالية عن أراضٍ سبق صدور عقود تمليك لها، فضلًا عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأهالي وتحرير محاضر تبديد بحقهم، بما يثير تساؤلات حول مدى قانونية هذه الإجراءات وموقف الهيئة من العقود الصادرة للمواطنين.

وطالب النائب بضرورة توضيح موقف الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من هذه الأزمة، والعمل على حماية حقوق المواطنين ومراعاة الأوضاع القانونية للأراضي التي صدرت بشأنها عقود تمليك.

وشدد النائب عماد الغنيمي على ضرورة مراجعة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في هذا الملف، والتحقق من أسباب مطالبة المواطنين بمبالغ مالية جديدة رغم حصولهم على عقود تمليك، مؤكدًا أهمية عدم تحميل الأهالي أعباء مالية أو تعريضهم للمساءلة القانونية عن أراضٍ تستند ملكيتهم لها إلى مستندات وعقود رسمية، لحين حسم الموقف القانوني بشكل واضح يحفظ حقوق جميع الأطراف.