تقدم النائب بسام الصواف ، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الزيادات في القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي وتحولها إلى عبء يهدد صغار الفلاحين واستمرار النشاط الزراعي.

وقال في بيانه: نود أن نحيط سيادتكم علماً بما قد ورد الينا من شكاوى وتظلمات بشأن الزيادات في القيمة الإيجارية للأراضي التي تديرها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمؤجرة لصغار المزارعين، وبصفة خاصة الأراضي التي ما زالت محتفظة بطبيعتها الزراعية ويعتمد المنتفعون بها على زراعتها كمصدر أساسي للرزق والمعيشة، وما ترتب على هذه الزيادات من أعباء اقتصادية واجتماعية تستوجب مراجعة عاجلة للأساس القانوني الذي تُحدد بموجبه الأجرة، ومدى مراعاة الأوضاع الفعلية لصغار الفلاحين والغاية الاجتماعية التي ارتبطت بها تشريعات الإصلاح الزراعي.

وأضاف:فبلا أدنى شك لم يكن الإصلاح الزراعي في مصر مجرد تنظيم للعلاقة بالأرض، بل ارتبط منذ صدور المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بفلسفة اجتماعية استهدفت الحد من التفاوت في حيازة الأراضي الزراعية، وتوسيع استفادة صغار الفلاحين منها، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في الريف المصري، بما يمنح الفلاح فرصة حقيقية للعمل والإنتاج وتأمين احتياجات أسرته.

وتابع: وقد مثّلت الأراضي التي خُصصت لصغار الفلاحين، سواء عن طريق التمليك أو الانتفاع أو الإيجار وفقًا للنظم القانونية المختلفة، ركيزة مهمة للاستقرار الاجتماعي في الريف، ومصدرًا للرزق ارتبطت به حياة أسر بأكملها. ومن ثم، فإن التعامل مع هذه الأراضي لا ينبغي أن يقتصر على حسابات الإيرادات والتحصيل، بل يجب أن يراعي طبيعة المستفيدين منها، والهدف الذي ارتبط تاريخيًا بإعادة تنظيم العلاقة بالأرض، ودورهم في استمرار الإنتاج الزراعي وتوفير الغذاء للمواطنين.

وقال: إلا أن شكاوى صغار المزارعين بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضي التي ينتفعون بها تثير مخاوف جدية من أن تتحول الأرض التي يُفترض أن تكون مصدرًا للرزق والاستقرار إلى عبء مالي متزايد يهدد قدرتهم على الاستمرار في زراعتها، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف مستلزمات الإنتاج، من أسمدة وتقاوٍ ومبيدات ووقود وأجور عمالة ونفقات ري ونقل، فضلًا عن تقلبات أسعار المحاصيل ومخاطر الإنتاج والتسويق.

وتابع: فالفلاح الذي يتحمل تكاليف الزراعة كاملة، ويواجه مخاطر الموسم الزراعي وتقلبات السوق، لا يحصل بالضرورة على عائد مضمون أو ثابت. وقد يجد نفسه في نهاية الموسم أمام التزامات تفوق ما حققه من دخل، خصوصًا عندما ترتفع القيمة الإيجارية دون أن يقابلها ارتفاع مماثل في العائد الصافي من الأرض.

وأضاف: وفي هذه الحالة، لا تكون المشكلة مجرد زيادة في بند من بنود النفقات، بل قد تمتد إلى قدرة الأسرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، واستمرار الفلاح في النشاط الزراعي من الأساس.

واستطرد: وتزداد خطورة الأمر عندما تكون الأرض ما زالت زراعية بالفعل، ويعتمد المنتفع بها على إنتاجها في معيشته، إذ يختلف وضع هذه الأراضي عن الأراضي التي تغيرت طبيعة استخدامها أو أصبحت تحقق عوائد اقتصادية مختلفة، ومن ثم، فإن العدالة تقتضي دراسة الفروق بين هذه الحالات، وعدم التعامل معها جميعًا باعتبارها أوضاعًا متماثلة دون تقييم لطبيعة الاستخدام والعائد والقدرة الفعلية على السداد.

وقال: ومن الناحية القانونية، نظم المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعي العلاقة بالأراضي الخاضعة لأحكامه، كما عدّل القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٢ عددًا من أحكامه، من بينها المادة (٣٣) المتعلقة بالقيمة الإيجارية.

وتابع: وقد تناولت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتوى صادرة بجلسة ٢٧ يناير ٢٠٢١ مسألة تقدير القيمة الإيجارية لبعض الأراضي المستولى عليها طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعي، وانتهت في الحالتين المعروضتين عليها إلى تقدير الأجرة بأجرة المثل وفقًا للقانون المدني، في ضوء التفسير القانوني الذي تبنته بشأن انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون.

وأضاف: ومن ثم لا يجوز في ضوء ذلك، افتراض أن جميع الزيادات مخالفة للقانون، أو أن قاعدة حساب الأجرة بواقع اثنين وعشرين مثلًا للضريبة العقارية تمثل حدًا أقصى واجب التطبيق على جميع الحالات دون تمييز، لكن ذلك لا يعفي وزارة الزراعة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي من واجب الإفصاح عن الأساس القانوني الذي تستند إليه في كل فئة من الأراضي، وآليات تحديد أجرة المثل، والضوابط التي تضمن عدالة التقدير، ومدى مراعاة الظروف الفعلية لصغار المزارعين عند تحديد الأعباء المستحقة عليهم.

واستطرد:كما أن وجود أساس قانوني لتقدير القيمة الإيجارية لا ينهي النقاش حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تطبيقه، ولا يمنعنا من مراجعة السياسة المتبعة إذا اتضح لنا وجود أعباء غير متناسبة تهدد صغار الفلاحين أو تضعف قدرتهم على مواصلة الإنتاج.

وتابع:كما تفرض المواد (٨) و(٢٩) من الدستور التزامات واضحة على الدولة تتصل بتحقيق العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي، وحماية الرقعة الزراعية، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، فضلًا عن تخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين وفقًا للقانون، وهي مبادئ تستوجب أن تكون السياسات المنظمة للأراضي الزراعية منسجمة مع حماية الفئات التي تعتمد عليها في معيشتها، ومع دعم استمرار الإنتاج الزراعي.

وقال: كما أن صغار الفلاحين ليسوا مجرد مستأجرين لأراضٍ تحقق عائدًا ماليًا للدولة، بل هم جزء أصيل من منظومة الأمن الغذائي، ويتحملون مخاطر الإنتاج الزراعي ويسهمون في توفير احتياجات المجتمع. ولذلك، فإن أي سياسة إيجارية لا تضع في اعتبارها قدرتهم على الاستمرار في الزراعة قد تؤدي إلى نتيجة عكسية، تتمثل في زيادة الضغوط الاقتصادية عليهم، وتراجع جدوى النشاط الزراعي بالنسبة لبعضهم، واحتمال ترك الأرض أو تعثر زراعتها، بما يتعارض مع أهداف حماية الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج.

وأوضح أن هذا الطلب لا يستهدف إعفاء المنتفعين من التزاماتهم القانونية أو الانتقاص من حقوق الدولة، وإنما يستهدف منع تحول هذه الالتزامات إلى أعباء غير متناسبة، ومراجعة آليات التقدير والتحصيل بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والعدالة الاجتماعية واستدامة النشاط الزراعي، فحماية حق الدولة لا تتعارض مع حماية الفلاح، كما أن تحصيل الإيرادات لا ينبغي أن يكون بمعزل عن الأثر الذي تتركه القرارات الإدارية والاقتصادية على حياة المواطنين وقدرتهم على الإنتاج.

والب الحكومة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإعلان الأساس القانوني التفصيلي للزيادات في القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي، وبيان القواعد التي تتبعها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في تقدير الأجرة، ومدى الاستناد إلى أجرة المثل والضوابط المستخدمة في تحديدها، مع توضيح الفروق بين الأراضي التي ما زالت زراعية وتلك التي تغير استخدامُها، ومدى مراعاة طبيعة كل حالة وعقودها ومركزها القانوني ، وإجراء مراجعة قانونية ودستورية واجتماعية شاملة لسياسة تحديد القيمة الإيجارية وتحصيلها من صغار المزارعين، مع تقييم أثرها على دخلهم وقدرتهم على تغطية تكاليف الإنتاج والاستمرار في زراعة الأراضي، ودراسة مدى الحاجة إلى وضع ضوابط أكثر عدالة تراعي طبيعة الأراضي الزراعية والظروف الاقتصادية للمنتفعين بها، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة إذا ثبتت الحاجة إليها.

كما طالب بتكليف الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بحصر شكاوى صغار المزارعين وفحص الحالات التي ترتبت عليها أعباء إيجارية مرتفعة، ودراسة أسبابها ومدى سلامة التقدير المتبع فيها، مع بحث آليات قانونية مناسبة لتيسير السداد أو تنظيم التحصيل في الحالات التي يثبت فيها وجود أعباء غير متناسبة، دون الإخلال بحقوق الدولة أو تعطيل أحكام القانون ، ووضع خطة معلنة لحماية صغار المنتفعين بالأراضي الزراعية وضمان استمرارهم في الإنتاج، تتضمن نتائج المراجعة والإجراءات التصحيحية المقترحة، وآلية واضحة لتلقي التظلمات والبت فيها، مع عرض النتائج على مجلس النواب، بما يضمن ألا تتحول الأراضي التي ارتبطت تاريخيًا بالعدالة الاجتماعية إلى مصدر ضغط اقتصادي يهدد معيشة الفلاحين واستقرار أسرهم.