تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بشأن أزمة نقص الأدوية وتأخر التحاليل بمستشفيات جامعة أسيوط.

وقالت السعيد في بيان لها: تتفاقم شكاوى المرضى من النقص الكبير في الأدوية بمستشفيات جامعة أسيوط، بما يهدد حق المرضى في الحصول على العلاج، ويضاعف معاناتهم، خاصة في ظل الظروف الصحية والاقتصادية الصعبة.

وتابعت: كما أن إرسال التحاليل الطبية إلى معامل بالقاهرة، وانتظار نتائجها لأسبوع أو أكثر، يمثل عبئًا إضافيًا على المرضى، ويؤدي إلى تأخير التشخيص وبدء العلاج، وهو أمر لا يجوز القبول به داخل مؤسسة طبية جامعية كبرى ، متسائلة أين الحكومة من هذه الأزمة؟ وأين التدخل العاجل لإنقاذ المرضى؟

وقالت أنها تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن أسباب العجز الكبير في الأدوية بمستشفيات جامعة أسيوط، وخطة توفيرها بصورة عاجلة ،و الإجراءات المتخذة لضمان عدم تكرار نقص الأدوية الحيوية والضرورية ، و أسباب عدم إجراء التحاليل داخل أسيوط، وإرسال العينات إلى القاهرة وما يترتب عليه من تأخير قد يصل إلى أسبوع وأكثر ، ضرورة التعاقد الفوري مع معامل تحاليل معتمدة داخل أسيوط، بما يضمن سرعة ظهور النتائج، وتخفيف العبء عن المرضى، ودعم سرعة اتخاذ القرار الطبي ، ولا يجوز أن يتحول نقص الدواء وتأخر التحاليل إلى أزمة يدفع ثمنها المريض من صحته.

وطالبت بتحرك حكومي عاجل، وإجراءات واضحة بجدول زمني، ومحاسبة المسؤول عن أي تقصير، فحق المواطن في العلاج لا يحتمل التأجيل.