أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات البنية الأساسية والتنمية الجارية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة سير الأعمال على أرض الواقع، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن سرعة إنجاز المشروعات وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج، برئاسة المهندسة هالة نصير رئيس المركز، تابعت أعمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بنطاق الوحدة المحلية لقرية دوينة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب متابعة أعمال تأهيل ترعتي الكردي وراجح، للوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال والتأكد من انتظام سيرها، وذلك بحضور عماد محمد، رئيس الوحدة المحلية لقرية دوينة.

وأضاف اللواء محمد علوان أن أعمال تأهيل ترعتي الكردي وراجح تأتي في إطار المشروع الإنمائي لتحسين البنية الأساسية، الممول من الاتحاد الأوروبي (EU-ZIRA3A)، ضمن برنامج التنمية الريفية المتكاملة في مصر، والذي تتولى تنفيذه الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالقاهرة (AICS)، تحت إشراف مركز بحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري، بما يستهدف تطوير منظومة الري وتحسين كفاءة البنية الأساسية بالقرى المستهدفة.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، مع الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية المقررة، لضمان إنجاز الأعمال وفق المستهدف، وتحقيق مردود تنموي ملموس ينعكس على تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات أهالي القرى.