نظمت محافظة الوادي الجديد تدريبًا لعدد 150 رائدة ريفية على مستوى مراكز المحافظة، بهدف رفع كفاءتهن وتنمية مهاراتهن في مجالي التسويق المجتمعي والمشورة الأسرية، بما يسهم في تعزيز جهود التوعية المجتمعية والوصول إلى مختلف فئات المجتمع.

تطوير قدرات الرائدات الريفيات وتأهيلهن

وأوضحت محافظة الوادي الجديد أن التدريب يأتي تحت رعاية حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وفي إطار تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، وتكثيف أنشطة التوعية المجتمعية داخل القرى والمناطق المختلفة بالمحافظة.

ويستهدف البرنامج التدريبي تطوير قدرات الرائدات الريفيات وتأهيلهن للقيام بدور أكثر فاعلية في نقل الرسائل التوعوية، والتواصل المباشر مع السيدات والأسر، وتقديم المشورة الأسرية، بما يعزز الوعي بالقضايا الصحية والمجتمعية ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يأتي التدريب في إطار الاهتمام بدعم دور الرائدات الريفيات باعتبارهن حلقة وصل مهمة بين المؤسسات الصحية والمجتمع المحلي، والاستفادة من قدراتهن في الوصول إلى الأسر بالمناطق النائية والقرى، ونشر المفاهيم والسلوكيات الإيجابية.