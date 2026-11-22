تقدمت النائبة الدكتورة راوية مختار، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن قرارات نقل تلاميذ المرحلة الابتدائية بين المدارس بعد مرور نحو شهرين على بدء العام الدراسي 2026/2027، في إطار خطة الوزارة لإنهاء نظام الفترة المسائية بالمدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية.

وتساءلت النائبة عن أسباب التعجيل بتنفيذ قرارات النقل أثناء العام الدراسي، رغم أن الوزارة سبق وأعلنت استهداف إنهاء الفترة المسائية بحلول سبتمبر 2027، قبل أن تشير في اجتماعها مع مديري المديريات التعليمية وقيادات الهيئة العامة للأبنية التعليمية في 16 نوفمبر 2026 إلى استهداف إنهاء النظام خلال العام الدراسي 2027/2028، مطالبة بتوضيح أسباب تغيير التوقيت وآليات التنفيذ، ومدى مراعاة استقرار التلاميذ والأسر.

تقديم بيان تفصيلي عن معدلات تنفيذ الخطة

وطالبت الوزارة بتقديم بيان تفصيلي عن معدلات تنفيذ الخطة في كل محافظة، يتضمن أعداد المدارس والفصول الجديدة التي دخلت الخدمة، والفصول الشاغرة التي جرى تجهيزها، إلى جانب توضيح آليات استيعاب التلاميذ المنقولين، وما إذا كان قد تم تخصيص فصول جديدة لهم أو توزيعهم على فصول قائمة، مع الكشف عن الكثافات الفعلية قبل النقل وبعده.

كما تساءلت عن الأسس التي استندت إليها الوزارة في اتخاذ قرارات النقل خلال الفصل الدراسي، مطالبة بإعلان التوجيهات الصادرة إلى المديريات التعليمية، وتاريخ اعتمادها، والجهات المسؤولة عن التنفيذ، والمدة التي أُتيحت لأولياء الأمور قبل نقل أبنائهم، فضلًا عن تقييم المسافات وأمان الطرق المؤدية إلى المدارس الجديدة، خاصة بالنسبة لتلاميذ الصفوف الأولى.

وقف قرارات نقل التلاميذ وإعادتهم لمدارسهم الأصلية

وشددت النائبة على ضرورة وقف تنفيذ قرارات نقل التلاميذ الصادرة في إطار الخطة خلال العام الدراسي الجاري، ومراجعتها على مستوى الجمهورية، مع الإبقاء على التوزيع المدرسي القائم حتى نهاية العام، وإعادة التلاميذ الذين بدأ نقلهم بالفعل إلى مدارسهم الأصلية، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وانتظام الدراسة.

وأكدت أهمية بدء تنفيذ أي ترتيبات جديدة مع العام الدراسي 2027/2028، بعد التأكد من جاهزية المدارس المستقبلة وقدرتها على استيعاب الأعداد الإضافية، وضمان أمان انتقال التلاميذ، مع إخطار أولياء الأمور قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ.

وطالبت راوية مختار بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته بصفة عاجلة، بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة العامة للأبنية التعليمية.