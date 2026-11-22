يواجه سوق الملابس حالة من الركود الملحوظ، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن، وهو ما وضع المصانع والتجار أمام تحديات كبيرة، مع انخفاض معدلات البيع وتراكم المخزون، رغم الزيادات التي شهدتها أسعار الملابس خلال الفترة الماضية.

وكشف محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات باتحاد الصناعات، عن تراجع حاد في حركة البيع والشراء بسوق الملابس، مؤكدًا انخفاض حجم المبيعات بنحو 50% مقارنة بالعام الماضي، رغم ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 15 و20%.

الملابس

وأوضح عبد السلام، أن الزيادة في أسعار الملابس ترجع بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، في ظل عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض مستلزمات الصناعة، وعلى رأسها الغزول، التي يغطي الإنتاج المحلي نحو 40% فقط من احتياجات السوق، بينما يتم استيراد النسبة المتبقية البالغة 60%.

الشحن والتأمين يرفعان أسعار الملابس

وأشار رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات إلى أن التوترات السياسية والأوضاع الإقليمية انعكست بصورة مباشرة على تكاليف الاستيراد والشحن، موضحًا أن تكاليف الشحن ارتفعت إلى نحو ثلاثة أضعاف، فضلًا عن زيادة تكاليف التأمين على النقل البحري وتقلبات سعر الدولار.

وأضاف أن هذه العوامل تسببت في زيادة أعباء التصنيع، وانعكست على الأسعار النهائية للمنتجات، لتجد المصانع نفسها أمام معادلة صعبة بين ارتفاع التكلفة وتراجع الطلب.

الأسر تقلص مشترياتها.. والركود يضرب الأسواق

ولفت عبد السلام إلى أن ارتفاع أسعار الملابس دفع الأسر المصرية إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، والتركيز على السلع والاحتياجات الأساسية، وهو ما أدى إلى تراجع الإقبال على شراء الملابس وتفاقم حالة الركود في الأسواق.

وأوضح أن انخفاض المبيعات بنحو 50% يمثل ضغطًا كبيرًا على العاملين بالقطاع، خاصة في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة تصريف الكميات المتاحة.

بيع الملابس بسعر التكلفة للتخلص من المخزون

وأكد رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات أن المصانع والتجار يسعون حاليًا إلى التخلص من المخزون المتراكم لديهم، حتى لو اضطروا إلى البيع بسعر التكلفة أو تحمل خسائر، بهدف توفير السيولة المالية وإعادة ضخها في العملية الإنتاجية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف الاستعداد لإنتاج ملابس الموسم الصيفي المقبل، في محاولة لتجاوز حالة الركود الحالية وتقليل الأعباء الناتجة عن تراكم البضائع.

وبين ارتفاع تكاليف التصنيع وتراجع القدرة الشرائية، تواجه صناعة الملابس تحديًا مزدوجًا، يتمثل في صعوبة الحفاظ على مستويات الأسعار من جهة، وضعف حركة البيع والشراء من جهة أخرى، وسط ترقب لما ستشهده الأسواق خلال الموسم الصيفي المقبل.