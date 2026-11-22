في لقاء خاص لموقع «صدى البلد»، تحدث المخرج العراقي علي طوفان عن تجربته السينمائية في فيلم «البصير»، كاشفًا عن كواليس العمل والرحلة التي خاضها منذ التفكير في الفكرة الأولى وحتى وصول الفيلم إلى الجمهور، متوقفًا عند التحديات التي واجهته خلال مراحل التحضير والتنفيذ، وطبيعة التجربة الإنسانية التي أراد تقديمها من خلال العمل.

وأعرب علي طوفان عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققه عرض الفيلم، مؤكدًا أن ردود أفعال الجمهور جاءت إيجابية ومميزة، وأن أكثر ما أسعده هو تفاعل المشاهدين مع الفيلم وقدرتهم على فهم رسالته والتوقف عند تفاصيله الإنسانية.

وقال المخرج العراقي إنه يشعر بفرحة كبيرة بعد العرض، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خاصة أن ردود أفعال الحاضرين كانت على قدر توقعاته، موضحًا أن استيعاب الجمهور للفكرة ومناقشتهم لما شاهدوه منحه شعورًا بالرضا عن التجربة، معتبرًا أن وصول العمل إلى الناس وترك أثر لديهم يمثلان من أهم المكاسب التي يمكن أن يحققها أي صانع أفلام.

علي طوفان: تقديم فيلم إنساني تجربة تحمل مسؤولية كبيرة

وتطرق علي طوفان خلال اللقاء إلى طبيعة تجربته الإخراجية في فيلم «البصير»، مشيرًا إلى أن تقديم عمل يحمل أبعادًا إنسانية يتطلب قدرًا كبيرًا من التركيز والاهتمام بالتفاصيل، بداية من بناء الفكرة وتطويرها، مرورًا بكتابة السيناريو، وصولًا إلى مرحلة التصوير وتحويل النص المكتوب إلى صورة سينمائية قادرة على التأثير في الجمهور.

وأوضح أن العمل على فيلم من هذا النوع لا يتوقف عند مجرد سرد حكاية على الشاشة، بل يرتبط بكيفية تقديم المشاعر والتفاصيل الإنسانية بصورة صادقة، بحيث يستطيع المشاهد التفاعل مع الشخصيات وفهم ما تمر به من مواقف وتجارب.

وأضاف أن التجربة الإخراجية كانت مليئة بالتفاصيل والتحديات، خاصة أن الرهان الأساسي كان تقديم فيلم يصل إلى الجمهور ويترك لديه مساحة للتفكير والتفاعل، وهو ما شعر به بعد مشاهدة ردود الأفعال خلال العرض.

رحلة التحضير لفيلم «البصير» من الفكرة إلى التصوير

وخلال الحوار، كشف اللقاء عن أحد أبرز الجوانب المتعلقة بتجربة الفيلم، وهو الوقت الذي استغرقته مراحل التحضير، بداية من ظهور الفكرة الأولى، مرورًا بتطويرها وكتابة السيناريو، وحتى الاستعداد للتصوير.

وتُعد هذه المراحل من أهم الخطوات في صناعة أي عمل سينمائي، إذ تتشكل خلالها ملامح الرؤية الإخراجية، وتتحدد طبيعة الشخصيات والأحداث، إلى جانب التفاصيل الفنية التي تسهم في بناء الصورة النهائية للفيلم.

كما تطرق الحديث إلى التحديات المرتبطة بتقديم تجربة سينمائية إنسانية، ومدى أهمية التنسيق بين الرؤية الإخراجية والسيناريو والتنفيذ، حتى يخرج العمل بالصورة التي أرادها صناعه.

ردود أفعال الجمهور تمنح صناع الفيلم دفعة معنوية

وأكد علي طوفان أن تفاعل الجمهور مع فيلم «البصير» كان من أكثر اللحظات التي أسعدته، موضحًا أن مشاهدة الناس للعمل والتعبير عن آرائهم بشأنه تمثل لحظة مهمة بالنسبة لأي مخرج، خاصة عندما يشعر بأن الرسالة وصلت وأن المشاهدين استطاعوا فهم أبعاد الحكاية.

وأشار إلى أن العرض الأخير كان ممتازًا، وأن ردود الأفعال التي تلقاها من الحاضرين جعلته يشعر بسعادة كبيرة، لافتًا إلى أن ما سمعه من الجمهور عن الفيلم كان مصدرًا حقيقيًا للفرحة والرضا.

ويأتي فيلم «البصير» ليضيف محطة جديدة إلى تجربة المخرج العراقي علي طوفان، الذي تحدث خلال اللقاء عن أهمية السينما في تقديم الحكايات الإنسانية وفتح مساحات للحوار والتفاعل بين العمل الفني والجمهور.



