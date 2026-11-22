أعلنت محافظة الوادي الجديد، برعاية حنان مجدي، إتاحة فرصة للتدريب والتأهيل لطلاب الكليات والخريجين، من خلال مركز معلومات شبكات مرافق الوادي الجديد، وذلك في إطار جهود المحافظة لربط الدراسة الأكاديمية بمتطلبات سوق العمل، والاستفادة من الإمكانيات الفنية والبشرية المتاحة بالجهات التابعة لها.

استهداف طلاب عدد من الكليات والتخصصات

وأوضحت المحافظة أن التدريب يستهدف طلاب عدد من الكليات والتخصصات المرتبطة بأعمال المساحة ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بهدف تنمية مهاراتهم العملية وتأهيلهم للتعامل مع التطبيقات الحديثة في هذا المجال.

وتشمل الفئات المستهدفة طلاب كليات الهندسة بتخصصات المدني والعمارة والحاسبات والمعلومات، وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية التخطيط العمراني، وكلية الآداب قسم المساحة والخرائط، إلى جانب الأقسام ذات الصلة بالجيولوجيا والاستشعار عن بُعد بكلية العلوم.

كما يتضمن التدريب طلاب كليات الزراعة في تخصصات الهندسة الزراعية واستصلاح الأراضي والأراضي والمياه، فضلًا عن طلاب كليات اللغات والعلوم الإنسانية بقسم الجيوماتكس.

وحددت المحافظة الأوراق المطلوبة للتقديم، والتي تشمل صورة البطاقة الشخصية، وشهادة التخرج بالنسبة للخريجين، وصورة كارنيه الكلية بالنسبة للطلاب.

وأكدت أن باب التقديم مستمر حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، مع منح المتدربين شهادات حضور معتمدة من المركز عقب انتهاء التدريب.

وأشارت إلى أن الراغبين في التقديم والاستفسار يمكنهم التوجه إلى مقر مركز معلومات شبكات مرافق الوادي الجديد بمدينة الخارجة، أمام نقابة الزراعيين، خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.