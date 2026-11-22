قالت الدكتورة سلوى حسن، أستاذ كيمياء تلوث الهواء ورئيس قسم بحوث تلوث الهواء بالمركز القومي للبحوث، إن الاهتمام بتلوث الهواء الداخلي بدأ يتزايد خلال الفترة الأخيرة، بعدما كشفت دراسات عن ارتباط العديد من الأمراض بالتواجد داخل الأماكن المغلقة، موضحة أن الإنسان يقضي أكثر من 90% من وقته داخل مكان مغلق.

وأضافت في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ كبار السن والأطفال من أكثر الفئات تعرضًا لملوثات الهواء، مشيرة إلى أن الأبحاث التي أجراها قسم بحوث تلوث الهواء بالمركز القومي للبحوث على مدار سنوات طويلة، ومن خلال مجموعات عمل متعددة، شملت دراسة تلوث الهواء داخل أماكن العمل والمنازل وحتى الأماكن الأثرية.

وأوضحت أن مصادر تلوث الهواء الداخلي تختلف باختلاف طبيعة المكان، سواء كان منزلًا أو مكتبًا أو شركة أو مصنعًا أو مستشفى أو حضانة أو مدرسة، لافتة إلى أن الإنسان يقضي معظم وقته في أماكن مغلقة، بداية من المنزل، مرورًا بوسائل المواصلات ومكان العمل، ثم العودة مرة أخرى إلى المنزل.

وأشارت إلى أن مصادر تلوث الهواء داخل المنازل تشمل الأنشطة المنزلية، مثل التنظيف والطهي واستخدام البوتاجاز، سواء الذي يعمل بالغاز الطبيعي أو أسطوانة البوتاجاز، فضلًا عن استخدام المنظفات الصناعية والمبيدات الحشرية.

وأضافت أن مواد البناء والحوائط والدهانات والأثاث من بين العوامل التي ينبغي الانتباه إليها، موضحة أن الأثاث ومواد البناء المستخدمة في التصنيع والتشطيب قد تتضمن مواد تؤثر في جودة الهواء داخل المنزل، وهو ما قد يلاحظه الأشخاص عند شراء أثاث جديد.

وأكدت أن التعرض لملوثات الهواء داخل المنزل أو مكان العمل قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض مختلفة، إذ يستنشق الإنسان الهواء الملوث الذي يدخل إلى الجسم، وقد يتسبب في البداية في حساسية العين، ثم الحساسية في الجهاز التنفسي والرئتين، كما يمكن أن تنتقل الملوثات عن طريق الدم إلى أماكن مختلفة في الجسم، مسببة أمراضًا متنوعة.

ولفتت إلى أن تأثير تلوث الهواء لا يقتصر على الصحة البدنية، بل يمتد إلى الحالة النفسية، موضحة أن بعض الأشخاص قد يشعرون بالصداع والاضطرابات وعدم الراحة والتوتر بمجرد دخول أماكن معينة، بينما يشعرون بالارتياح فور مغادرتها، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة معروفة ويعاني منها كثيرون.

وشددت على أهمية اتخاذ مجموعة من الإجراءات البسيطة للحد من تلوث الهواء داخل الأماكن المغلقة، وفي مقدمتها الاهتمام بتهوية المنازل بصورة جيدة، وترشيد استخدام المنظفات والمبيدات الحشرية.

وأوضحت أهمية استخدام الشفاطات داخل المنازل، خاصة في المطابخ، لأنها تساعد على تقليل تراكم الملوثات داخل المكان، إلى جانب الاستعانة بالنباتات البسيطة التي تضفي مظهرًا جماليًا وتساعد الإنسان على الشعور بالراحة النفسية.

وأضافت أن استخدام الدهانات ومواد البناء الصديقة للبيئة من الإجراءات التي يمكن الاعتماد عليها للحد من تلوث الهواء الداخلي، مشددة على ضرورة الاهتمام بتنظيف فلاتر أجهزة التكييف بصورة منتظمة.

وحذرت من أن فلاتر المكيفات قد تتراكم عليها كميات كبيرة من الأتربة، التي يمكن أن تنتقل إلى الهواء داخل المكان، ثم يستنشقها الإنسان وتصل إلى جسمه، مؤكدة أهمية تنظيفها باستمرار للحد من التعرض لهذه الملوثات.