أعلن المهندس عويس قاسم غرياني، رئيس مركز ومدينة المنيا، انطلاق مبادرة «صعيد بلا تلوث» بمدينة المنيا، بهدف توفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنين وتعزيز المشاركة في الحفاظ على المظهر الحضاري ، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بالحفاظ على البيئة والارتقاء بمنظومة النظافة العامة.

وأجرى رئيس المدينة جولة ميدانية بحي شمال المنيا، للإعلان عن بدء تنفيذ المبادرة، بمشاركة فرق العمل بالوحدة المحلية وإحدى شركات النظافة، حيث انطلقت المرحلة الأولى من الحي، من خلال منظومة عمل متكاملة تستهدف جمع المخلفات من أمام الوحدات السكنية والأبراج والمنازل، بداية من أبواب الشقق وحتى الشارع، على أن تتولى فرق الوحدة المحلية استكمال أعمال رفع المخلفات وتحميلها على سيارات النقل، ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي غرب المدينة.

منظومة النظافة

وأوضح المهندس عويس الغرياني أن المبادرة تمثل خطوة لتعزيز كفاءة منظومة النظافة، من خلال التعاون بين الشركة المشاركة وفرق العمل بالأحياء، بما يضمن سرعة جمع المخلفات والتخلص الآمن منها، مشيرًا إلى أن الانطلاق من حي شمال يمثل بداية لخطة عمل تستهدف تعميم المبادرة على جميع أحياء وقرى مركز ومدينة المنيا.

وشدد رئيس المدينة على استمرار التنسيق وتكثيف الجهود لضمان تحقيق أهداف المبادرة، مؤكدًا أن الحفاظ على بيئة نظيفة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الأجهزة التنفيذية وشركات النظافة والمواطنين.