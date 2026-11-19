أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الحفاظ على استقرار البيوت يحتاج إلى مجموعة من القواعد المهمة، في مقدمتها إدراك أن اختلاف الزوج أو الزوجة مع الطرف الآخر لا يعني بالضرورة إهانة الكرامة أو التقليل من الاحترام.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «DMC»، اليوم الخميس، أن من أهم قواعد الحفاظ على البيوت أن يتعامل الزوجان مع اختلاف وجهات النظر باعتباره أمرًا طبيعيًا، وألا يفسر أحدهما كل مخالفة لرأيه على أنها انتقاص من مكانته أو إهانة لشخصه.

رفع الكلفة في الحديث بين الزوجين

وأشار إلى أن حالة التبسط في التعامل بين الزوجين، ورفع الكلفة في الحديث والحوار، قد تؤدي أحيانًا إلى سوء تفاهم إذا لم ينتبه الطرفان إلى طريقة الكلام ونبرة الصوت، موضحًا أن بعض الخلافات تبدأ عندما يشعر أحد الزوجين بأن الآخر تحدث معه بطريقة غير لائقة أو لم يراعِ احترامه.

وحذر الجندي من الاستسلام لما وصفه بـ«الصوت الخفي» الذي يتحدث داخل الإنسان أثناء الخلاف مع شريك حياته، ويدفعه إلى تفسير الموقف باعتباره إهانة للكرامة، من خلال أفكار مثل: «إنت تسمح لها تكلمك بالطريقة دي؟» أو «هي نسيت نفسها؟» أو «إزاي تعلي صوتها عليك؟».

وأضاف أن هذه الأفكار قد تسيطر على الإنسان في لحظات الغضب، وتجعله ينشغل بالدفاع عن مكانته بدلًا من محاولة فهم الموقف واحتواء الخلاف، مؤكدًا أن هذه المشاعر قد تحدث داخل البيوت، وأن التعامل معها بوعي يمثل خطوة مهمة نحو إصلاح العلاقات الزوجية.

وشدد الجندي على أن إصلاح البيوت لا يقوم على فرض الرأي أو اعتبار كل اختلاف معركة كرامة، وإنما يحتاج إلى قواعد واضحة في الحوار والتفاهم، وأن يتعلم الزوجان التمييز بين الاختلاف الطبيعي والإساءة الحقيقية، حتى لا تتحول المواقف اليومية البسيطة إلى خلافات تهدد استقرار الأسرة.

