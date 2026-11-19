اتفق رؤساء دول أمريكا والصين وروسيا على تعزيز إمدادات النفط العالمية في بيان مشترك عقب اجتماع تاريخي بين القادة الثلاثة.

إصلاح الأمم المتحدة

وفي اتفاق من أربع نقاط، وصفته وسائل الإعلام الرسمية الصينية والروسية بأنه "إعلان سلام"، تعهد الرئيسان أيضاً بالعمل على إصلاح الأمم المتحدة.

محادثات نزع السلاح النووي

واتفق الرؤساء دونالد ترامب وشي جين بينج وفلاديمير بوتين، كذلك على الانخراط في مزيد من محادثات نزع السلاح النووي، وعلى منح المسؤولين الحكوميين الحصانة.

وباعتبار روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، فإن الاتفاق قد يثير أيضاً احتمال تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو، حيث قد تشكل زيادة صادرات النفط الروسية جزءاً من اتفاق أوسع لتعزيز إمدادات الطاقة العالمية.

ستثبت هذه الخطوة أنها مثيرة للجدل بين حلفاء أمريكا التقليديين من الغرب وأوروبا.

وفي حديثه مع شي بعد المحادثات التي جرت على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شنتشن، قال بوتين: "شكراً لكم على تنظيم هذا. لا أعتقد أن أحداً توقع أن تسير الأمور على هذا النحو من النجاح".

فيما وصف الرئيس شي الاجتماع بأنه "إيجابي وبنّاء ومثمر".

مناقشة أزمات أوكرانيا وانتشار الأسلحة النووية وكوريا الشمالية

وذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن القادة الثلاثة تبادلوا وجهات النظر حول أوكرانيا، وانتشار الأسلحة النووية، وشبه الجزيرة الكورية.

وفي افتتاح الاجتماع الثلاثي، قال ترامب إن القادة "يصنعون التاريخ".

كما عقد ترامب اجتماعات منفصلة مع كل من شي وبوتين قبل الاجتماع الثلاثي. ووفقًا للكرملين، غادر بوتين محادثاته المغلقة مع الرئيس الأمريكي - والتي تضمنت مناقشة الحرب الأوكرانية - وهو في حالة معنوية ممتازة.