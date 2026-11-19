عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مباحثات موسعة مع رؤساء سلطتي الطيران المدني بجمهوريتي موزمبيق والدومينيكان، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثالثة والأربعين الاستثنائية للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، والمؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي (ATConf/7) بمدينة مونتريال الكندية، بحضور سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني، وريم عرابي، المندوب المناوب لمصر لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو».

يأتي ذلك في إطار توجه وزارة الطيران المدني نحو توسيع آفاق التعاون الدولي، وتعزيز الشراكات الفنية مع الدول الصديقة، وتبادل الخبرات في مختلف أنشطة الطيران المدني، بما يدعم تطوير القطاع ومواكبة المتغيرات المتسارعة في صناعة النقل الجوي عالميًا.

وخلال لقائه إيمانويل خوسيه دا كونسيساو شافيز (Emanuel José da Conceição Chaves)، رئيس سلطة الطيران المدني بموزمبيق، والوفد المرافق له، تناولت المباحثات سبل تفعيل مذكرة التعاون الفني الموقعة بين البلدين، ووضع آليات تنفيذ بنودها وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، من خلال برامج فنية وتدريبية وتبادل الخبرات في مجالات الملاحة الجوية والمطارات وسلامة وأمن الطيران، إلى جانب دعم بناء القدرات وتطوير الكوادر المتخصصة.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو فتح مجالات أوسع للتعاون الفني وتبادل الخبرات، مشددًا على أهمية الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي من خلال برامج عمل محددة تحقق الاستفادة المتبادلة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

ومن جانبه، أعرب رئيس سلطة الطيران المدني بموزمبيق عن اهتمام بلاده بتسريع تفعيل بنود المذكرة، والاستفادة من الخبرات المصرية في المجالات الفنية والتشغيلية، بما يسهم في تطوير القدرات المؤسسية والارتقاء بمستوى الأداء بقطاع الطيران المدني الموزمبيقي.

كما تناولت المباحثات مع إيجور رودريغيز دوران (Igor Rodríguez Durán)، رئيس سلطة الطيران المدني بجمهورية الدومينيكان، بحضور باولا إيميه بلا بويلو (Paola Aimée Pla Puello)، نائب رئيس السلطة، وبارتولومي بوجالس (Bartolomé Pujals)، السفير والممثل الدائم للدومينيكان لدى مجلس «الإيكاو»، وممثلة الوفد الدومينيكاني، سبل توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية، والاستفادة من التجارب المؤسسية في إدارة قطاع الطيران المدني، إلى جانب بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات التكنولوجية والتشغيلية المتلاحقة التي تشهدها صناعة النقل الجوي.

وأكد الدكتور سامح الحفني أهمية تعزيز التواصل والتنسيق مع سلطات الطيران المدني بمختلف الدول، والانفتاح على التجارب الدولية الناجحة، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة قطاع الطيران المدني المصري، ويعزز قدرته على مواكبة المستجدات العالمية، وتحقيق المصالح المشتركة.

ومن جانبه، أعرب رئيس سلطة الطيران المدني بالدومينيكان عن تقديره للتعاون مع الجانب المصري، مشيدًا بما تمتلكه مصر من خبرات وإمكانات متقدمة في مجال الطيران المدني، ومؤكدًا تطلع بلاده إلى توسيع مجالات التنسيق والتعاون الفني، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بما يخدم تطوير القطاع لدى البلدين.