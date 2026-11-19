هوى سعر أشهر أعيرة الذهب بمعدلات غير مسبوقة مع بدء التعاملات المسائية اليوم الخميس 19-11-2026 على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

عيار 21 ينزف

وتعرض سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارًا لنزيف حاد على أساس أسبوعي ليفقد أكثر من 215 جنيهًا على الأقل منذ مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

وصل آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم 5745 جنيها .

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب مقدار 200 جنيه في المتوسط وبحد أدنى منذ أول الأسبوع الجاري.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6565 جنيها للشراء و6508 جنيهات للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6018 جنيها للشراء و5966 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5745 جنيها للشراء و5696 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 4924 جنيها للشراء و4881 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 3830 جنيها للشراء و3796 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 45.96 ألف جنيه للشراء و45.56 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 3714 دولارا للشراء و3713 دولارا للبيع.