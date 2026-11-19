استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفير دومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة لدى جمهورية مصر العربية، لمتابعة نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها الوزير إلى سنغافورة، وبحث آليات تفعيل مجالات التعاون المشترك، في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

وفي مستهل اللقاء، أعرب محمد عبد اللطيف عن تقديره للتعاون المثمر مع الجانب السنغافوري، مؤكدًا على النتائج المثمرة للزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها وما شهدته من لقاءات ومباحثات بناءة، سواء مع الرئيس ثارمان شانموجاراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، أو ديزموند لي، وزير التعليم السنغافوري، فضلًا عن الزيارات الميدانية لعدد من المؤسسات التعليمية المتخصصة، والتي أتاحت التعرف عن قرب على التجربة السنغافورية في تطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف حرص الوزارة على مواصلة التنسيق مع الجانب السنغافوري، والبناء على ما تم التوصل إليه من تفاهمات، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة للتعاون مع معهد التعليم الفني السنغافوري (ITE)، والمعهد الوطني للتربية (NIE)، ومدرسة «كريست» الثانوية، في ضوء ما تمتلكه هذه المؤسسات من خبرات متميزة في تطوير البرامج التعليمية والتدريبية وإعداد المعلمين وتنمية المهارات التطبيقية للطلاب.

وأكد الوزير أهمية الاستفادة من النماذج السنغافورية في تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، وتوظيف الخبرات والإمكانات الصناعية في تطوير التدريب العملي، مشيرًا إلى ما لمسه خلال الزيارة من نماذج ناجحة في توفير التجهيزات والمعامل التدريبية المتخصصة من خلال مساهمات المؤسسات والشركات، بما يدعم جودة التدريب وربطه بالواقع العملي.

ومن جانبه، أعرب السفير دومينيك جوه عن تقديره لجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية السنغافورية، مؤكدًا استعداد بلاده لمواصلة العمل المشترك وتقديم الدعم اللازم لدفع مجالات التعاون المطروحة، ومشيرًا إلى أهمية سرعة استكمال المقترحات الفنية الخاصة بالتعاون مع معهد التعليم الفني السنغافوري، بما يتيح الانتقال إلى الخطوات التنفيذية.

كما تناول اللقاء بحث إمكانية الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات السنغافورية في تطوير مشروعات تطبيقية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة والطاقة الشمسية في إيجاد حلول للتحديات الفنية المرتبطة بإدارة الموارد المائية، بما يسهم في ربط التدريب الفني بالتطبيقات العملية، وتنمية مهارات الطلاب في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

وتناول اللقاء كذلك متابعة المقترحات الخاصة بالتعاون مع معهد التعليم الفني السنغافوري (ITE)، والاستفادة من خبراته في عدد من التخصصات النوعية، من بينها خدمات اللوجستيات، والتمريض، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير البرامج التعليمية والتدريبية وإعداد كوادر مؤهلة وفقًا لاحتياجات القطاعات الاقتصادية وسوق العمل.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة، واستكمال إعداد المقترحات الخاصة بمشروعات التعاون مع المؤسسات التعليمية السنغافورية، ومتابعة تنفيذ مجالات التعاون المطروحة، بما يعزز الشراكة التعليمية بين البلدين ويفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير منظومة التعليم.