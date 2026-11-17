أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن مساعدة الفقراء والمحتاجين ينبغي أن تقوم على حسن الظن والتيسير، محذرًا من المبالغة في التحقيق وراء أحوال كل شخص يطلب المساعدة، حتى يتحول المتصدق من صاحب خير إلى قاضٍ يحاكم الناس ويبحث عن عيوبهم.

وأوضح الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الإنسان يستخدم ذكاءه ويفكر في طرق كسب رزقه والحفاظ على عمله، لكنه قد يغضب عندما يرى فقيرًا يستخدم ذكاءه في طلب المساعدة، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه المواقف لا يستدعي الغضب أو الدخول في جدال، بل يمكن للإنسان أن يتغافل ويتعامل بهدوء، مع اتخاذ الاحتياطات المعقولة دون مبالغة.

وشدد الشيخ خالد الجندي على أن التدقيق المفرط في أحوال المحتاجين قد يدفع البعض إلى إصدار أحكام قاسية على الناس، والتشكيك في استحقاقهم للمساعدة بسبب تفاصيل تتعلق بحياتهم أو سلوكهم، مؤكدًا أن الإنسان ليس مسؤولًا عن السيطرة على الآخرين أو محاسبتهم، وإنما عليه أن يتحرى قدر استطاعته، ثم يترك الأمر لله.

واستشهد الجندي بقول مأثور: «اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن لم يكن أهله فأنت أهله»، موضحًا أن المتصدق يتعامل مع الله، وأن الأجر لا ينبغي أن يرتبط دائمًا بمدى قدرة الإنسان على معرفة حقيقة كل من يقدم له المساعدة.

قصة رجل تصدق بماله فذهبت لرجل غني وآخر بخيل وامرأة تمارس البغاء

وروى الشيخ خالد الجندي قصة رجل تصدق بماله، فذهب جزء من الصدقة إلى رجل غني، ثم إلى رجل بخيل، ثم إلى امرأة تمارس البغاء، فتعجب الناس من وصول الصدقة إلى غير مستحقيها في نظرهم، بينما جاء في القصة أن الله قبلها، وأن الصدقة ربما تكون سببًا في هداية الغني أو البخيل أو المرأة وتركها ما كانت تفعله.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقوله: «لا توكي فيوكي الله عليك»، موضحًا أن المقصود هو عدم الإمساك والتضييق في الإنفاق، والحث على السخاء والإنفاق دون خوف من الفقر، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ».

وأشار الجندي إلى أن الخطأ في الصدقة أو العفو قد يكون بابًا للأجر، فالإنسان إذا عفا عمن لا يستحق العفو في تقديره، فإنه يرجو عفو الله عنه، مؤكدًا أن العبرة بأن يكون العمل خالصًا لله، لا أن ينشغل صاحبه طوال الوقت بتصرفات الآخرين أو بما إذا كانوا يستحقون ما قدمه لهم أم لا.

واستشهد الجندي بموقف منسوب إلى طلحة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، حين وصف بعض الناس بأنهم إذا أقبلت عليه النعمة لزموه، وإذا ضاقت به الحال تركوه، فرد بأن هؤلاء أصحاب فضل؛ لأنهم يبتعدون عنه عندما يعجز عن مساعدتهم حتى لا يحرجوه أو يجرحوا حياءه، معتبرًا أن هذا الفهم يعكس رقيًا في التربية ومراعاة مشاعر الآخرين.