عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اجتماع هام برئاسة النائب محمد مجاهد رئيس اللجنة وذلك لمناقشة استراتيجية وزارة الشباب والرياضة للنهوض بقطاعي الشباب والرياضة وذلك بحضور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة والدكتور أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب .

وفي بداية الاجتماع أكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بـ مجلس النواب، أن الرقابة البرلمانية تمثل ضمانة دستورية لحسن الأداء وأداة لتصحيح أوجه القصور، مشددًا على ضرورة ترجمة توصيات اللجنة إلى إجراءات تنفيذية ملموسة تسهم في تطوير منظومة الشباب والرياضة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح مجاهد، أن اللجنة تضطلع بدورها التشريعي والرقابي من خلال متابعة أداء منظومة الشباب والرياضة، وتقييم السياسات والبرامج القائمة، ورصد ما تحقق من نتائج، إلى جانب تحديد المشكلات والتحديات التي تتطلب التدخل والمعالجة.

وأشار إلى أن العلاقة بين لجنة الشباب والرياضة والوزارة تقوم على الشراكة في تحمل المسؤولية الوطنية، وليس المواجهة أو الخصومة، موضحًا أن الوزارة تتولى وضع السياسات وتنفيذها وفق اختصاصاتها، بينما تمارس اللجنة دورها في المتابعة والمناقشة والمساءلة وتقييم الأداء.

نحن لا نملك رفاهية المجاملة على حساب المصلحة

وشدد رئيس اللجنة على أن التعاون مع الوزارة لا يعني التغاضي عن أوجه القصور أو التنازل عن الدور الرقابي، كما أن الاحترام المتبادل لا يتعارض مع المساءلة، قائلًا: «نحن لا نملك رفاهية المجاملة على حساب المصلحة العامة، ولا يمكن أن نصمت أمام مشكلة نعلم بوجودها ونمتلك الأدوات اللازمة للتعامل معها مؤكداً على أن المناصب تزول والمسؤوليات تنتهي، ولكن الأثر الطيب يبقى، والإنجاز الحقيقي يظل شاهدًا على من صنعه».

وأوضح "مجاهد" أن جميع التوصيات التي تحرج عن اللجنة تأتي نتيجة مناقشات ودراسات ومتابعة لمشكلات المواطنين ومطالبهم التي ينقلها النواب، مؤكدًا أن أهميتها لا تتوقف عند إصدارها وتسجيلها في محاضر الاجتماعات، بل ترتبط بمدى الاستجابة لها وتنفيذها على أرض الواقع ، مطالباً بضرورة الانتقال من مرحلة إصدار التوصيات إلى متابعة تنفيذها، ووضع حلول محددة للمشكلات المطروحة، مع تحديد المسؤوليات والجداول الزمنية اللازمة للتنفيذ.