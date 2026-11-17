قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية الأعطال التقنية الواسعة التي تسببت في اضطرابات بقطاعي الطيران والمصارف وخدمات البريد الإلكتروني، قائلًا اليوم الثلاثاء إنها جزء من الحياة.

اضطرابات بقطاعي الطيران



وقال ترامب للصحفيين خلال زيارته إلى الفلبين، ردًا على سؤال بشأن هذه الأعطال: هذه هي الحياة، هذه هي الحياة. عندما تكون دولة كبيرة وقوية وتمتلك كل هذه الأموال، تحدث أمور من هذا القبيل. لا بأس بذلك، وتُعد حالات الانقطاع الواسع للخدمات بهذا التتابع أمرًا نادرًا.



وقد أثرت الأعطال الأخيرة في شركة مايكروسوفت، وحركة الطيران، وبنك تشيس، وأثارت تساؤلات بشأن الثغرات التقنية في الأنظمة المستخدمة على نطاق واسع، والتي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للأمريكيين.

ففي الأسبوع الماضي، أدى توقف حركة الطيران على مستوى الولايات المتحدة، والذي يُرجح أن سببه مشكلة في أحد أجهزة التوجيه (الراوتر)، إلى إلغاء آلاف الرحلات وتأخيرها، فضلًا عن بقاء عدد كبير من المسافرين عالقين في المطارات.



وتُعد حالات التوقف الشامل لحركة الطيران على مستوى البلاد نادرة للغاية، كما وقع عطل الأسبوع الماضي قبل فترة وجيزة من بدء موسم السفر خلال عطلة عيد الشكر.



وعندما سُئل ترامب عما إذا كان يشعر بالقلق إزاء حركة السفر خلال أسبوع عيد الشكر، أجاب بالنفي قائلًا إنه لا يشعر بأي قلق على الإطلاق، وأضاف: الناس بأمان.



وبدأت سلسلة الأعطال التقنية الواسعة يوم الخميس، عندما توقفت أكثر من 12 خدمة سحابية تابعة لشركة مايكروسوفت، من بينها البريد الإلكتروني Outlook وخدمة المراسلة Teams.



وأدى العطل إلى اضطراب الاتصالات داخل الشركات والمدارس في أنحاء البلاد، بعدما عجز المستخدمون عن إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو استقبالها.



وفي اليوم التالي، أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قرارًا نادرًا بوقف حركة الطيران لعدة ساعات، إثر عطل في أحد الأنظمة، قالت إنه نجم عن جهاز توجيه حمّل معدات قديمة لمراقبة الحركة الجوية بكمية كبيرة من البيانات تجاوزت قدرتها على المعالجة.



ويوم الاثنين، واجهت شركة يونايتد إيرلاينز عطلًا آخر واسع النطاق في أنظمتها، أدى إلى مزيد من التأخيرات في الرحلات الجوية.



وفي اليوم نفسه، تعرض بنك تشيس لعطل على مستوى الولايات المتحدة، حال دون تمكن بعض العملاء من الوصول إلى أموالهم.

وأكد ترامب للصحفيين أنه تحدث مع مسؤولين في البنوك بشأن العطل الذي أصاب بنك تشيس.



وعندما سُئل عما أبلغه به مسؤولو البنك، قال إن الأمر سيكون تحت السيطرة إلى حد كبير، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن الأشخاص الذين تحدث معهم أو مضمون تلك المناقشات.



وعقب قرار وقف حركة الطيران يوم الجمعة، لم يتحمل ترامب ولا وزير النقل الأمريكي شون دافي مسؤولية ما حدث.



وقال ترامب للصحفيين يوم الاثنين، أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجهًا إلى جولته الآسيوية: لا أتحمل أي مسؤولية.



وبالمثل، قال دافي، خلال مقابلة أجراها الأحد مع برنامج Meet the Press على شبكة NBC News، إنه لا يستطيع الاعتذار عما تسلمته الإدارة الحالية من مشكلات.



وفي المقابل، أصر وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين، خلال مقابلة مع شبكة CNBC يوم الثلاثاء، على أن الولايات المتحدة لا تتعرض لهجوم.



وقال مولين: أستطيع أن أؤكد لكم بكل يقين أننا لسنا تحت الهجوم، ولم يحدث أي تهديد إلكتروني، والوطن يتمتع بأمن تام.