كشفت الإحصائيات الهجومية لمنتخب مصر خلال مبارياته الأربع في تصفيات كأس الأمم الإفريقية عن أرقام مميزة، بعدما وصل إجمالي تسديدات الفراعنة إلى 70 تسديدة، من بينها 29 تسديدة على المرمى، في مؤشر على النشاط الهجومي للفريق خلال مشواره بالتصفيات.

منتخب افريقيا

وتصدرت مواجهة مالاوي الأولى قائمة المباريات الأكثر تسديدًا بـ23 تسديدة، منها 12 على المرمى، وجاءت مواجهة جنوب السودان في المركز الثاني بـ19 تسديدة، بينها 10 تسديدات على المرمى، بينما سجل المنتخب 15 تسديدة أمام أنجولا، منها تسديدتان فقط على المرمى.

وفي مواجهة مالاوي الثانية، سدد لاعبو المنتخب 13 كرة، وصلت 5 منها إلى المرمى، ليصل إجمالي تسديدات الفراعنة في المباريات الأربع إلى 70 تسديدة، منها 29 تسديدة مباشرة على المرمى.