لم تعد تداعيات ذوبان الجليد في القارة القطبية الجنوبية تقتصر على ارتفاع مستويات البحار أو اختفاء المساحات الجليدية، إذ كشفت دراسة علمية حديثة عن تحول غير متوقع يحدث في أعماق المحيطات، بعدما أصبحت بعض طبقات المياه أكثر ملوحة وكثافة، في ظاهرة قد تحمل تأثيرات واسعة على التيارات البحرية وتوازن المناخ العالمي.

وأثارت النتائج اهتمام العلماء، بعدما أظهرت أن التغيرات التي تشهدها منطقة القطب الجنوبي بدأت تنعكس على أنظمة مائية تمتد آثارها إلى مسافات بعيدة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل المحيطات وقدرتها على تنظيم حرارة الأرض.

تحول مفاجئ في أعماق المحيطات

وفقاً لدراسة نشرها باحثون في مجلة «نيتشر كلايمت تشينج»، فإن اتجاه التغيرات في طبقة مائية تعرف باسم «المياه المتوسطة في القطب الجنوبي» شهد تحولاً ملحوظاً منذ عام 2016.

وخلال السنوات السابقة، كان ذوبان الجليد البحري يضيف كميات كبيرة من المياه العذبة إلى المحيط، الأمر الذي ساهم في تقليل ملوحة المياه. لكن مع التراجع الحاد في مساحة الجليد البحري، انخفض تدفق المياه العذبة، لتصبح هذه الطبقة أكثر ملوحة وكثافة وعمقاً.

وتكمن خطورة هذه الظاهرة في أن تلك المياه لا تبقى محصورة بالقرب من القطب الجنوبي، بل تتحرك عبر أجزاء واسعة من المحيطات، وتشارك في نقل الحرارة والأكسجين والكربون بين الطبقات المائية المختلفة.

الأرقام تكشف حجم التغير

اعتمد الباحثون في دراستهم على بيانات برنامج «أرغو» العالمي، الذي يضم نحو 4 آلاف عوامة آلية لرصد خصائص المياه في المحيطات، إلى جانب معلومات الأقمار الصناعية وبيانات الرصد الجوي.

وأظهرت النتائج أن الفترة بين عامي 1995 و2015 شهدت تدفقاً أكبر للمياه العذبة الناتجة عن ذوبان الجليد، بينما انعكس هذا الاتجاه خلال الفترة من 2016 إلى 2024.

وأشار الباحث بيشاخداتا غاين إلى أن كمية المياه العذبة الموسمية الناتجة عن ذوبان الجليد كانت تعادل نحو ثلاثة أضعاف التدفق السنوي لنهر الأمازون قبل عام 2016، لكنها تراجعت لاحقاً إلى ما يقارب ضعف تدفق النهر السنوي.

هل تتغير التيارات البحرية حول العالم؟

يحذر العلماء من أن استمرار ارتفاع ملوحة المياه وكثافتها قد يؤثر في حركة التيارات المحيطية، بما فيها الأنظمة المرتبطة بالدوران الانقلابي في المحيط الأطلسي، المسؤول عن نقل كميات هائلة من الحرارة والمساهمة في تنظيم المناخ.

وقد تمتد التأثيرات المحتملة إلى حركة الغلاف الجوي ومسارات العواصف وأنماط الطقس، خاصة في نصف الكرة الجنوبي.

مفاجأة بشأن حرارة أعماق المحيط

من أخطر الاحتمالات التي تدرسها الأبحاث تغير الطريقة التي تنتقل بها الحرارة داخل المحيطات، التي تمتص أكثر من 90% من الحرارة الزائدة الناتجة عن الاحتباس الحراري.

ويرى الباحثون أن تغير كثافة المياه وملوحتها قد يدفع مزيداً من الحرارة إلى الطبقات العميقة، وهو ما قد يستدعي مراجعة بعض التقديرات المناخية المتعلقة بدرجات حرارة المحيطات وارتفاع مستوى سطح البحر وقدرة المياه على تخزين الكربون.

وتزداد أهمية الاكتشاف مع سرعة حدوثه، إذ إن تغيراً مشابهاً وقع قبل نحو 130 ألف سنة، لكنه استغرق آلاف السنين، بينما رصد العلماء التحول الحالي خلال أقل من عقدين.

ورغم أن حجم التداعيات المستقبلية لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات، فإن النتائج تكشف أن ما يحدث في القطب الجنوبي قد يتجاوز حدود الجليد، ليؤثر في التوازن الطبيعي للمحيطات والمناخ على مستوى العالم.