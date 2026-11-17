تعد فاكهة الكاكا من الفواكه الشتوية التي تتميز بمذاقها الحلو ولونها البرتقالي الجذاب، كما تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، أبرزها الألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات، ما يجعلها من الخيارات الغذائية المفيدة عند تناولها باعتدال.

فوائد الكاكا الصحية للجسم

ورغم فوائد الكاكا الصحية، فإن تناولها بطريقة غير صحيحة أو الإفراط فيها، خاصة عندما تكون غير مكتملة النضج، قد يسبب بعض المشكلات الهضمية في حالات معينة.

وفي هذا السياق، استعرض الدكتور عماد سلامة، أخصائي التغذية العلاجية، في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، مجموعة من المعلومات المتعلقة بفوائد فاكهة الكاكا وأضرار الإفراط في تناولها، محذرًا من بعض الممارسات الخاطئة عند استهلاكها.

تحتوي فاكهة الكاكا على مجموعة من المركبات والعناصر الغذائية التي قد تدعم صحة الجسم، ومن أبرز فوائدها:

- غنية بمضادات الأكسدة:

تحتوي الكاكا على مركبات نباتية مضادة للأكسدة، منها الفلافونويدات والكاروتينات، التي تساعد على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، كما تحتوي على مركب الفيسيتين (Fisetin) الذي يحظى باهتمام الأبحاث العلمية المتعلقة بالشيخوخة وصحة الخلايا.

فوائد الكاكا الصحية للجسم

- دعم صحة العين:

يمنح اللون البرتقالي المميز للكاكا دلالة على احتوائها على الكاروتينات، ومنها البيتا كاروتين، الذي يستطيع الجسم تحويله إلى فيتامين A المهم للحفاظ على صحة العين والرؤية الطبيعية.

- تحسين الهضم ودعم صحة القلب:

تحتوي الكاكا على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتعزيز الشعور بالشبع، كما توفر البوتاسيوم الذي يساهم في تنظيم ضغط الدم، ضمن نظام غذائي متوازن.

فوائد الكاكا الصحية للجسم

- تحتوي على مركبات نباتية مفيدة:

تضم الكاكا مركبات البوليفينول والتانينات، التي تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة، وتخضع بعض هذه المركبات لدراسات بحثية لمعرفة تأثيراتها المحتملة على صحة الإنسان.

- الاهتمام البحثي بمركب الفيسيتين:

يعد الفيسيتين من المركبات النباتية التي تدرسها الأبحاث الحديثة فيما يتعلق بالخلايا الهرمة والشيخوخة الصحية، لكن لا توجد أدلة سريرية كافية تثبت أن تناول الكاكا يحمي الإنسان من الزهايمر أو يزيل الخلايا التالفة من جسمه.

فوائد الكاكا الصحية للجسم

هل تناول الكاكا يساعد على الوقاية من السرطان؟

تحتوي الكاكا على مضادات أكسدة ومركبات نباتية يجري بحث تأثيرها على الخلايا السرطانية في الدراسات المعملية، لكن لا يمكن اعتبار تناولها وسيلة لعلاج السرطان أو الوقاية المؤكدة منه.

كما أن الادعاءات المتعلقة بقدرة حمض البيتولينيك الموجود في الفاكهة على تجويع الخلايا السرطانية أو القضاء عليها لدى الإنسان تحتاج إلى أدلة سريرية موثوقة قبل اعتمادها طبيًا.

فوائد الكاكا الصحية للجسم

أضرار الكاكا.. متى تتحول إلى خطر على المعدة؟

على الرغم من فوائدها الغذائية، فإن هناك بعض الاحتياطات التي يجب الانتباه إليها عند تناول الكاكا، ومنها:

- الإفراط في تناول الكاكا غير الناضجة: تحتوي بعض أنواعها على نسبة مرتفعة من التانينات القابضة، وقد ترتبط في حالات نادرة بتكوين كتل صلبة داخل المعدة تعرف باسم كرات الألياف النباتية (Bezoars).

- مشكلات الجهاز الهضمي: قد يؤدي تناول كميات كبيرة منها إلى الانتفاخ أو الشعور بعدم الارتياح لدى بعض الأشخاص.

- مرضى الجهاز الهضمي: ينبغي لمن يعانون من مشكلات هضمية أو سبق تشخيصهم بوجود كتل نباتية في المعدة استشارة الطبيب بشأن تناولها.

- مرضى السكري: تحتوي الكاكا على سكريات طبيعية، لذلك يفضل الانتباه إلى حجم الحصة الغذائية واحتسابها ضمن النظام الغذائي اليومي.

فوائد الكاكا الصحية للجسم

هل تؤثر الكاكا على امتصاص الحديد؟

تحتوي الكاكا على مركبات التانينات، وهي من المركبات النباتية التي يمكن أن تقلل امتصاص الحديد غير الهيمي الموجود في بعض الأطعمة، خاصة عند تناولها بالتزامن مع الوجبة.

ولذلك، قد يكون من المفيد للأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد أو يتناولون مكملاته الانتباه إلى توقيت تناول الأطعمة الغنية بالتانينات، مع الالتزام بتعليمات الطبيب بشأن الفصل بين الطعام ومكملات الحديد.

فوائد الكاكا الصحية للجسم

كيف تتخلصين من الطعم القابض في الكاكا؟

يرتبط الطعم القابض الذي تشعرين به عند تناول بعض أنواع الكاكا بارتفاع نسبة التانينات القابلة للذوبان، ويمكن تقليل هذا الإحساس من خلال ترك الثمار حتى تصل إلى درجة النضج المناسبة.

ومن الطرق المنزلية المساعدة على تسريع نضج بعض أنواع الفاكهة وضعها في كيس ورقي مع ثمرة تفاح أو موز ناضجة، حيث يساعد غاز الإيثيلين المنبعث منهما على تسريع عملية النضج.

وفي النهاية، تظل الكاكا فاكهة غنية بالعناصر الغذائية المفيدة، لكن الاستفادة من فوائدها تعتمد على تناولها بكميات معتدلة واختيار الثمار الناضجة، دون الاعتماد عليها كعلاج لأي مرض.