تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، الغابة الشجرية بوادي النطرون، والتي تستهدف الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في الري، بما يحقق عوائد اقتصادية وبيئية، ويدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وتُقام الغابة الشجرية على مساحة إجمالية تبلغ 457 فدانًا، بهدف إعادة استخدام المياه المعالجة الناتجة عن محطة الصرف الصحي في ري الزراعات الشجرية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتحقيق الاستغلال الأمثل للمساحات المتاحة.

الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد

وقد بدأت أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، حيث تم التعاقد مع إحدى الشركات من خلال منظومة التعاقدات الحكومية بالمحافظة، وتسليم الموقع بالكامل للشركة، وجارٍ العمل على استغلاله وتنفيذ الأعمال المقررة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال، مع مراعاة الاشتراطات والمعايير البيئية، مشيرةً إلى أهمية المشروع في دعم جهود التشجير والتوسع في المساحات الخضراء، وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة.