كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من شخصين لقيامهما بسرقة دراجته النارية أثناء توقفها داخل مدخل العقار محل سكنه بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لمركز شرطة دمنهور بالبحيرة من القائم على النشر (عامل - مقيم بدائرة المركز) بإكتشافه سرقة دراجته النارية حال توقفها داخل مدخل العقار محل سكنه.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة الظاهرين بمقطع الفيديو (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمين بذات دائرة المركز) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط (الدراجة النارية المستولى عليها).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.