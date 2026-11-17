قالت قطر ​إنها ستعقد اجتماعا ‌مع مسئولين إيرانيين اليوم، الثلاثاء، ​لتبادل وجهات ​النظر بشأن المقترحات ⁠الحالية في ​إطار جهود الوساطة ​الجارية.

مفاوضات وقف التصعيد بين واشنطن وطهران

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ​إن الاجتماع ​هو استمرار لاتصالات جرت ‌خلال ⁠الفترة الماضية وشملت محادثات حول تقريب وجهات ​النظر ​وتضييق ⁠الفجوة بين المقترحات المطروحة ​على أرض ​الواقع.

في السياق نفسه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، شن هجوم على محطة رادار أمريكية داخل إحدى القواعد العسكرية في البحرين، رداً على ما وصفه بانتهاك طائرات مسيرة أمريكية المجال الجوي الإيراني.

وقال الحرس الثوري، إن الهجوم يأتي في إطار الرد على التحركات العسكرية الأمريكية.