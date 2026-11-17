رغم استمرار الأجواء المستقرة وغياب التغيرات الجوية الحادة، تفرض الشبورة المائية الكثيفة نفسها على حالة الطقس في مصر، لتصبح التحدي الأبرز أمام قائدي السيارات خلال الساعات الأولى من الصباح، خاصة على الطرق السريعة والزراعية، بعدما تصل في بعض المناطق إلى حد الضباب، وتتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، استمرار حالة الاستقرار في الأحوال الجوية، دون وجود تغيرات جوهرية، رغم انتشار الشبورة المائية الكثيفة على عدد من مناطق الجمهورية.

وأوضح القياتي أن الشبورة المائية تنتشر في أغلب محافظات الجمهورية، خاصة محافظات شمال الصعيد، وقد تصل إلى حد الضباب في بعض المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر.

سبب تكون الشبورة المائية

وقال المتنبئ الجوي إن تكون الشبورة يرجع إلى وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على حبس الرطوبة، بالتزامن مع هدوء سرعات الرياح، وهو ما يساعد على زيادة كثافتها وانتشارها خلال الساعات الأولى من اليوم.

وأضاف أن الشبورة تبدأ في التلاشي تدريجيًا مع سطوع أشعة الشمس، لتتحسن الرؤية الأفقية على الطرق، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، والتي تسجل مستويات قريبة من معدلاتها الطبيعية.

درجات الحرارة في القاهرة وجنوب الصعيد

وعن درجات الحرارة، أوضح الدكتور محمود القياتي أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة تتراوح بين 25 و26 درجة مئوية، بينما تتجاوز 30 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد.

وأكد استمرار الأجواء المستقرة خلال الفترة الحالية، مع ضرورة الانتباه إلى الشبورة المائية الصباحية، خاصة على الطرق التي تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية الأفقية.