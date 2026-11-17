سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الضوء على التطور الذي شهده قطاع السياحة في مصر خلال السنوات الماضية، في ضوء جهود الدولة لتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري عالميًا، من خلال تنمية الطاقة الفندقية، وتطوير المتاحف والمزارات الأثرية، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية، بما يدعم زيادة أعداد السائحين الوافدين والإيرادات السياحية، ويفتح آفاقًا أوسع لتحقيق مستهدفات القطاع خلال السنوات المقبلة.

وفي فيديو نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تناول مسيرة تطور قطاع السياحة في مصر، مستعرضًا أبرز التحديات التي واجهت القطاع قبل عام 2014، وما تحقق من إنجازات ونتائج بحلول عام 2026، في ضوء جهود الدولة لتطوير المقومات السياحية والأثرية وتعظيم الاستفادة منها.

وأوضح الفيديو، أنه قبل عام 2014، واجه قطاع السياحة عددًا من التحديات، تمثلت في الانخفاض الكبير بأعداد السائحين نتيجة الاضطرابات الأمنية، وتوقف العمل داخل 20 متحفًا، فضلًا عن تردي مستوى الخدمات المقدمة والمزارات السياحية.

وفي المقابل، شهد القطاع بحلول عام 2026 تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء، حيث ارتفعت أعداد السائحين من 9.5 مليون إلى 19.3 مليون سائح سنويًا، كما زادت الإيرادات السياحية من 6 مليارات إلى 18.4 مليار دولار سنويًا، وارتفع عدد الغرف الفندقية من 200 ألف إلى 240 ألف غرفة، بالتوازي مع وضع مستهدف لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

وعلى صعيد تطوير المقومات السياحية والأثرية، جذب المتحف المصري الكبير 5.1 مليون زائر خلال عامه الأول منذ افتتاحه، كما تم إنشاء المتحف القومي للحضارة المصرية وإطلاق موكب المومياوات الملكية، إلى جانب التطوير الشامل للمتاحف القائمة وإنشاء متاحف جديدة في محافظتي كفر الشيخ وسوهاج، فضلًا عن تطوير طريق الكباش بالأقصر وإطلاقه في حفل عالمي.

وامتدت جهود التطوير لتشمل تنفيذ مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، وترميم مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة، وتطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، بما يعكس حرص الدولة على تنويع المنتج السياحي وإبراز ما تمتلكه مصر من مقومات حضارية وتاريخية فريدة.