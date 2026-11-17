التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، روبرت هلمز شريك وعضو مجلس ادارة مجموعة شركات "CIP " العالمية ومسئول تطوير طاقة الرياح البحرية وتنفيذ الاستثمارات لصناديق الاسواق النامية الذى يستهدف البنية التحتية للطاقة المتجددة فى الاقتصادات ذات النمو المرتفع، لبحث سبل التعاون وآليات العمل المشترك لضخ استثمارات جديدة وادخال تكنولوجيا طاقة الرياح البحرية إلى مصر.

وذلك على هامش انعقاد الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي، حول مصر الذى افتتحه اليوم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله رئيس البنك المركزي ، وعدد من الوزراء ورجال الأعمال المصريين والأجانب.

ناقش الدكتور محمود عصمت خلال اللقاء بحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مجالات عمل المجموعة فى طاقة الرياح البحرية والبرية والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة ونقل وتوزيع الكهرباء والوقود الحيوي ومجالات عمل الصناديق الاستثمارية التى تديرها المجموعة والذى يصل عددها إلى 15 صندوقا والتى تمول 150 الف ميجاوات من مشروعات الطاقة المتجددة حول العالم، وتناول اللقاء توجه الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وخطة قطاع الكهرباء لإضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تصل إلى نحو 32 الف ميجاوات بحلول عام 2030 , وما يصاحبها من توسع فى استخدام بطاريات تخزين الطاقة، وامتد اللقاء إلى خطة تحسين كفاءة شبكات الكهرباء من خلال تطوير منظومة نقل الطاقة، بما يضمن استيعاب القدرات المتزايدة من الطاقة المولدة والتعاون مع بيوت الخبرة الدولية لتقييم احتياجات الشبكة القومية فيما يتعلق بدمج مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز الشبكة لمواجهة الزيادة المتوقعة في القدرات المتجددة.

وأكد الدكتور محمود عصمت، أن مصر تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،أولت قطاع الطاقة أولوية قصوى، في إطار تحقيق أهداف رؤية الدولة 2030، وقطعت شوطاً كبيراً في هذا المسار، بمشروعات عملاقة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار السعي الدؤوب لزيادة مساهمة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة، مشيرا إلى التزام الدولة الواضح بترسيخ مستقبلٍ للطاقة يقوم على الاستدامة والتنوع والمرونة.

وأوضح أنه جاري العمل على دمج تقنيات الشبكات الذكية، واستكشاف أحدث حلول تخزين الطاقة، مضيفا أن التعاون والاستثمار لا يقتصر على حدودنا الجغرافية، فمصر منخرطة في مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، التي تعزز أمن الطاقة وتدعم استخدام الموارد المتجددة على مستوى اقليمها الجغرافي والمنطقة المحيطة، وتسهم مشروعات الربط القائمة مع الأردن وليبيا والسودان، والربط المرتقب مع المملكة العربية السعودية، في تعزيز القدرات الجماعية للدول المعنية، كما يتم العمل حالياً على الانتهاء من الدراسات لإنشاء ربط كهربائي مع أوروبا عبر اليونان، لتصدير 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة، وكذلك مع إيطاليا، حيث تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز دور مصر كجسر للطاقة بين أفريقيا وأوروبا، وتمكين تبادل الطاقة المتجددة بما يعزز أمن الطاقة.