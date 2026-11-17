تستعد السلطات في ولاية كيرالا بجنوب الهند، لإعدام نحو 26 ألف طائر، بعد تأكيد إصابة مزرعتين للدواجن بفيروس إنفلونزا الطيور، وسط مخاوف من اتساع رقعة العدوى وانتقالها إلى مزارع أخرى.

وذكرت وكالة «برس ترست أوف إنديا»، أن عمليات الإعدام من المقرر تنفيذها الأربعاء، ضمن خطة احترازية تستهدف السيطرة على انتشار المرض ومنع تفاقم الوضع الصحي داخل مزارع الدواجن.

وبحسب التقارير، جرى اكتشاف الإصابات في مزارع بمقاطعة ألابوزا في ولاية كيرالا، حيث أظهرت الفحوصات إصابة عدد من الطيور، بينها السمان والدجاج والبط.

وأكد مسؤولون، أن العينات التي جُمعت من المزارع جاءت إيجابية لفيروس إنفلونزا الطيور، بعد فحصها في المعهد الوطني للأمراض الحيوانية عالية الخطورة بمدينة بوبال وسط الهند.

ولم تقتصر المخاوف على ولاية كيرالا، إذ كثفت ولاية تاميل نادو المجاورة إجراءات المراقبة، بعدما تأكد ظهور فيروس إنفلونزا الطيور H5N1 في إحدى مقاطعاتها.

وأقدمت السلطات هناك على إعدام آلاف الدجاجات، في إطار جهود احتواء التفشي والحد من انتقال العدوى إلى مزارع أخرى.

وفي تطور آخر، أعلنت اليابان الأسبوع الماضي رصد ثاني تفشٍ لإنفلونزا الطيور شديدة العدوى خلال الموسم الحالي، داخل مزرعة دواجن بمحافظة تشيبا، كانت تضم نحو 40 ألف دجاجة.