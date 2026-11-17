توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران، إن هي فكرت في تمثيل تهديد على بلاده، مشيرا إلى مطلب لقاء زعيم كوريا الشمالية.



وقال ترامب: إن مثلت إيران أي تهديد لواشنطن فستدفع ثمنا ذلك باهظا بشكل لم تتحمله أي دولة من قبل في العالم.

وذكر ترامب: نعمل في المجموعة الرباعية بشكل وثيق بشأن قضية المعادن النادرة، حيث عقدنا صفقات جديدة مع أعضاء المجموعة الرباعية بشأن المعادن.

وتريد أمريكا خلال حضور ترامب لمؤتمر آسيان في الفلبين، الاستفادة من أراضي الفلبين وتطويعها لاستخراج المعادن بما يوفر لها من مخزونها بعيدا عن الصين.

وقال ترامب، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يرغب في المشاركة في لقائي المرتقب مع الرئيس الصيني شي جي بينج.

وسبق وكشفت صحيفة ذا وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين ، قولهم بوجود تقديرات لعمل إيراني مكثف لإعادة قوة البلاد الصاروخية إلى سابق عهدها.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين في الاستخبارات الأمريكية، قدروا امتلاك إيران ما بين 1500 و2500 صاروخ.

ولفتت وول ستريت جورنال نقلا عن المسؤولين الأمريكيين، بأن إيران تواصل إعادة بناء ترسانتها الصاروخية، ولكن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه قبل الحرب.

وأشاروا إلى أن المحاولات الإيرانية الحثيثة تأتي بوتيرة أبطأ نظرا لتراجع القدرات التصنيعية لهذه الأسلحة بعد الاستهدافات الأمريكية التي جرت على مدار الثمانية أشهر الماضية، منذ 28 فبراير الماضي من العام الحالي 2026.

وأوضح المسئولون إن التقدير الاستخباراتي حول أن إيران تمتلك ما بين 1500 و 2500 صاروخ في ترسانتها، يمنح طهران قدرة كبيرة على مهاجمة أهداف أمريكية وحليفة في حال استئناف الحرب الشاملة.

كما لفت المسئولون إلى إن هذا التقييم غير دقيق نظراً لصعوبة تتبع العدد الدقيق للصواريخ الإيرانية الجاهزة للإطلاق أو المخزنة. ومع ذلك، أكد المسؤولون أن إيران تحتفظ بمخزون هائل من الصواريخ.



وأشارت الصحيفة، إلى أن ما يصل إلى 2500 صاروخ لدى إيران، يدحض مزاعم ترامب عن انتهاء القوة الصاروخية الإيرانية.

و كان إعادة بناء مخزون طهران من الصواريخ عاملاً مهماً في مناقشات إدارة ترامب حول ما إذا كان سيستأنف الضربات ضد إيران أم لا.

ومؤخراً، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يفضل عدم ضرب إيران عسكريا، مفضلا خنقها وحصارها اقتصاديا.