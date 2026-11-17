انتقد الإعلامي أحمد أسامة طريقة احتفاء اتحاد الكرة بإنجاز محمد صلاح، بعد وصوله إلى الهدف رقم 70 بقميص منتخب مصر، مشيرًا إلى أن الاتحاد كان بإمكانه التعامل مع الأمر بقدر أكبر من الكياسة من خلال الاحتفاء أيضًا بإنجاز محمود حسن تريزيجيه.

وقال أحمد أسامة، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه كان من الأفضل أن يحتفل اتحاد الكرة بوصول تريزيجيه إلى 101 مباراة دولية مع منتخب مصر، خاصة أن اللاعب خاض مباراته الدولية رقم 100 أمام منتخب الأرجنتين، دون أن يحظى باحتفالية مماثلة.

وأضاف أن اتحاد الكرة كان بإمكانه تكريم اللاعبين والاحتفاء بإنجازاتهم بالتوازي، بدلًا من اقتصار الاحتفالية على إنجاز محمد صلاح، مؤكدًا أهمية تقدير جميع اللاعبين الذين قدموا الكثير بقميص المنتخب الوطني.

وكان اتحاد الكرة قد نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا لمحمد صلاح برفقة لاعبي منتخب مصر، احتفالًا بوصول قائد الفراعنة إلى الهدف الدولي رقم 70.

موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

وفي سياق آخر، يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره مالاوي، اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، خارج الأراضي المصرية، وتُنقل عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس».

نتيجة مباراة مصر ومالاوي في الجولة الثالثة

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا كبيرًا على مالاوي بخمسة أهداف دون مقابل، في الجولة الثالثة من التصفيات، وسجل أهداف الفراعنة ناصر ماهر وعمر مرموش ومحمد هاني، فيما أحرز محمد صلاح هدفين.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

رفع منتخب مصر رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

* منتخب مصر: 7 نقاط.

* منتخب أنجولا: 4 نقاط.

* منتخب مالاوي: 3 نقاط.

* منتخب جنوب السودان: دون رصيد من النقاط.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة المقبلة، من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة والاقتراب من التأهل إلى نهائيات البطولة الأفريقية.