نفى مصدر مقرب من أحمد خالد حسنين، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، صحة الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن مطالبته بسداد أي مبالغ مالية لصالح القلعة البيضاء، مؤكدًا أن ما تم نشره في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

مصدر مقرب من أحمد خالد يكشف حقيقة أزمة المستحقات المالية

وأوضح المصدر أن أحمد خالد حسنين لم يتلقَ أي مطالبات رسمية بسداد مبالغ مالية للنادي، مشددًا على أن المعلومات التي جرى تداولها مؤخرًا بشأن وجود مستحقات مالية مطلوب منه دفعها للزمالك عارية تمامًا من الصحة، ولا تستند إلى أي وقائع أو مستندات تثبت صحتها.

وأضاف أن عضو مجلس إدارة الزمالك يرفض بشكل قاطع تداول اسمه في أخبار ومعلومات غير دقيقة، خاصة أن تلك الادعاءات قد تتسبب في إثارة الجدل حول موقفه داخل النادي، دون وجود أي أساس حقيقي لما يتم تداوله.

أحمد خالد حسنين يلوح بالتصعيد القانوني

وأشار المصدر إلى أن أحمد خالد حسنين يحتفظ بكامل حقوقه القانونية تجاه كل من شارك في نشر أو ترويج هذه الادعاءات، مؤكدًا أنه يدرس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين عن تداول تلك الأخبار، من أجل الحفاظ على حقوقه الشخصية والتصدي لأي محاولات للإساءة إليه.

وشدد على أن عضو مجلس إدارة الزمالك لن يقبل الزج باسمه في معلومات مغلوطة أو اتهامات لا تمت للحقيقة بصلة، مؤكدًا تمسكه بحقه في الرد واتخاذ المسارات القانونية المناسبة لمواجهة أي تجاوز أو تشهير.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة الجدل التي تشهدها أروقة نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، بسبب عدد من الملفات الإدارية والمالية، وهو ما يجعل تداول مثل هذه الأنباء محل اهتمام جماهير القلعة البيضاء، في انتظار اتضاح الحقائق بشأن مختلف الملفات داخل النادي.