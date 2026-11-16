انتقد الإعلامي محمد شبانة تصريحات حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، بشأن تقييمه لأداء مجلس الإدارة، بعدما منحه 4 درجات من 10، مؤكدًا أن هذا التقييم يثير تساؤلات حول قدرة المجلس على إدارة الملفات الكبرى، وعلى رأسها تأسيس شركة الكرة وطرح أسهمها.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة «CBC»: "حسين لبيب لما اتسأل لو رجع بيه الزمن هيختار نفس المجلس، قال إنه هيغير في المجلس، ولما قيّم المجلس اداله 4 من 10، يعني أقل من المتوسط".

وأضاف: "جمهور الزمالك مش قادر يستوعب إزاي رئيس النادي يقيّم مجلسه بـ4 من 10، وإزاي أثق في المجلس ده كمان في ملف بيع 60% من أسهم شركة الكرة؟ دي نقلة ضخمة هيتبني عليها مستقبل النادي لسنين طويلة".

وتابع: "عمر هاريدي، أعلن إنه هيطعن على الجمعية العمومية الخاصة بشركة كرة القدم، وده ملف محتاج دراسة وتجهيز وموافقات، مش قرارات متسرعة".

وأردف: "حسين لبيب راجل معجون بحب الزمالك، وأنا أعرفه من سنين، لكن فيه ناس داخل المجلس متسرعة، والزمالك نادي كبير وكان المفروض يكون قاطرة تقود الأندية في خطوات زي دي، والناس تحتذي بيه، لكن للأسف ما حصلش".

واختتم شبانة حديثه بالتأكيد على أن ملف شركة الكرة يحتاج إلى وضوح ودراسة دقيقة، في ظل أهمية القرارات المرتبطة بمستقبل النادي.