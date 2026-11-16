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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب ينهار.. عيار 21 يخسر أكثر من 200 جنيه والأونصة تفقد 7278 جنيها

تراجع كبير في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
تراجع كبير في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
رانيا أيمن

تراجع كبير سجله سعر الذهب اليوم في مصر، تزامنا مع تراجع أسعار الذهب عالميا، بعد أن فقد المعدن الأصفر جزءا كبيرا من مكاسبه خلال الأيام الماضية، وسط ضغوط قوية على الأسواق العالمية، وهبط الذهب في السوق المحلية بقوة منذ بداية شهر نوفمبر، ليخسر عيار 21 أكثر من 200 جنيه، ويخسر الجنيه الذهب 1640 جنيها، وتخسر الأونصة أكثر من 7278 جنيها، في واحدة من أكبر موجات التراجع التي يشهدها السوق خلال الفترة الأخيرة.

ويترقب المواطنون والمستثمرون ما سيحدث في أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار التراجع العالمي واتجاه الأنظار إلى حركة الدولار والأسواق العالمية.

تراجع كبير في أسعار الذهب هذا الشهر

تراجع الذهب بشكل كبير خلال شهر نوفمبر الجاري حيث بدأ الشهر على مستويات مرتفعة ثم تراجع بشكل كبير حتى اليوم.

وسجل سعر ذهب عيار 24 اليوم 6777 جنيه، مقابل 7011 جنيه يوم 1 نوفمبر، ليخسر 234 جنيها

أسعار الذهب الان

وسجل سعر ذهب عيار 21 اليوم 5930 جنيه، مقابل 6135 جنيه يوم 1 نوفمبر، ليخسر 205 جنيهات

كما سجل سعر ذهب عيار 18 اليوم 5083 جنيه، مقابل 5258 جنيه يوم 1 نوفمبر، ليخسر 175 جنيها

فيما سجل سعر ذهب عيار 14 اليوم 3953 جنيه، مقابل 4090 جنيه يوم 1 نوفمبر، ليخسر 137 جنيها
 

الذهب يرتفع وسط ترقب مسار الفائدة الأمريكية

وسجل سعر أونصة الذهب اليوم 210788.26 جنيه، مقابل 218066.48 جنيه يوم 1 نوفمبر، لتخسر 7278.22 جنيه.

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 47440 جنيه، مقابل 49080 جنيه يوم 1 نوفمبر، ليخسر 1640 جنيها

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر ذهب عيار 24 اليوم 6777 جنيه
سجل سعر ذهب عيار 22 اليوم 6212 جنيه
سجل سعر ذهب عيار 21 اليوم 5930 جنيه
سجل سعر ذهب عيار 18 اليوم 5083 جنيه
سجل سعر ذهب عيار 14 اليوم 3953 جنيه
 


سجل سعر أونصة الذهب عيار 24 اليوم 210788 جنيه
سجل سعر أونصة الذهب عيار 21 اليوم 184444 جنيه
سجل سعر جنيه الذهب وزن 8 جرام عيار 21 اليوم 47440 جنيه.

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