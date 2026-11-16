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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يستقر مع ترقب تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة

الذهب يستقر مع ترقب تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة
الذهب يستقر مع ترقب تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة
أ ش أ

 استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام خلال الأسبوع الماضي، وسط استمرار الضغوط الناجمة عن توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية وترقب المستثمرين تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش، بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3877.66 دولار للأوقية، فيما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% إلى 3880.60 دولار للأوقية.

وجاء استقرار المعدن الأصفر في ظل استمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، إلى جانب تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال ديسمبر المقبل، وهي عوامل تحد من جاذبية الذهب باعتباره من الأصول التي لا تدر عائدًا.

وكان الذهب قد تكبد خسائر بلغت 4.5% خلال الأسبوع الماضي، متأثرًا ببيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من التوقعات، ما عزز المخاوف بشأن استمرار الضغوط السعرية ودعم التوقعات بإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وفي هذا السياق، قال عضو الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شميد، إن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف، وإن البنك المركزي لا يزال بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود للسيطرة على الضغوط السعرية.

كما أشار نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون، يوم الجمعة الماضي، إلى أن التضخم يظل عاملًا رئيسيًا في توجيه قرارات السياسة النقدية، في تصريحات عززت التوقعات باستمرار توجه البنك المركزي نحو تشديد السياسة النقدية.

وتُظهر أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية (CME) أن الأسواق تسعر احتمالًا بنسبة 92% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر المقبل، مقابل احتمال بنسبة 8% لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائدًا، ما يقلل من جاذبيته مقارنة بالأصول الاستثمارية الأخرى المدرة للعوائد.

ويترقب المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في وقت لاحق اليوم، إلى جانب محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر أكتوبر الماضي، المقرر صدوره يوم الأربعاء المقبل، بحثًا عن مزيد من الإشارات بشأن توجهات السياسة النقدية الأمريكية.

وفي سياق متصل، توقعت دراسة بحثية نشرت يوم الجمعة الماضي انخفاض الطلب العالمي على الفضة بنسبة 5% خلال عام 2026، نتيجة تراجع الطلب على المشغولات الفضية وانخفاض استخدامها في الخلايا الشمسية، مع اتجاه الشركات إلى استخدام بدائل أقل تكلفة في ظل ارتفاع الأسعار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.7% إلى 47.39 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 1.1% إلى 1477.76 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 1.5% إلى 985.48 دولار للأوقية.

استقرت أسعار الذهب السياسة النقدية الأمريكية رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش

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