قبل كارتة الخطاطبة.. تصادم عدة سيارات بالمنوفية وسقوط مصابين

شهد الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية اليوم حادث تصادم بين عدد من العربيات قبل كارتة الخطاطبة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدد من العربيات أعلى الطريق الإقليمي بالتحديد قبل كارتة الخطاطبة التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتم الدفع بعربيات إسعاف وتبين تصادم عربية ملاكي وعربية ميكروباص وعربيات أخرى ووقوع عدد من المصابين تم نقلهم إلى مستشفى أشمون العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث.